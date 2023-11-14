ABD'de 'Gazze' krizi! İkiye bölündüler | 100 diplomattan Biden'a bildiri
ABD, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaptığı katliama arka çıkarken, Filistin'de yaşanan insanlık dramına ise sessiz kaldı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 1 aylık süreçte 3 kez İsrail'i ziyaret etti. Başkan Joe Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yaklaşımı konusunda bakanlık içinde anlaşmazlık yaşandığını kabul eden Blinken, çalışanlarına gönderdiği elektronik postada "Çoğunuz için bu krizin yol açtığı acıların, çok büyük bir kişisel etki yarattığını biliyorum" ifadelerini kullandı.
Blinken, bebeklerin, çocukların, yaşlıların, kadınların ve bu krizde acıya maruz kalan diğer sivillerin görüntülerini görmenin iç burkucu olduğunu belirterek, "bunu kendisinin de hissettiğini" kaydetti.
Bakanlıktaki bazı çalışanların Gazze konusunda hükümetin benimsediği yaklaşımlara katılmayabileceğini ifade eden Blinken, "çalışanların, neyin daha iyi yapılabileceği konusunda görüşleri olabileceğini" belirtti.
Blinken, Gazze'de çok fazla Filistinli sivilin öldüğüne dikkati çekerek "Gazze'nin Batı Şeria ile birleşerek Filistinliler tarafından yönetilmesine inanıyoruz. Bölgenin yeniden inşası sürdürülebilir bir mekanizmayla desteklenmelidir." ifadelerine yer verdi.
ABD'Lİ 100 DİPLOMATTAN BİDEN'IN İSRAİL POLİTİKASINI ELEŞTİREN BİLDİRİ
ABD'de Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansından (USAID) 100 diplomat, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dair Başkan Joe Biden'ı "yanlış bilgi yaymakla" suçlamıştı.
Diplomatların imzaladığı bildiride, İsrail'in Gazze'de "savaş suçları" işlediği belirtilerek, Biden'a İsrail'in eylemlerini daha fazla sorgulaması tavsiye edilmişti.
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