Gazze'de İsrail soykırımı! Elektriksiz kalan Şifa Hastanesi'nde hastalara saatlerce suni teneffüs yapılıyor
7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail gözünü hastanelere dikti. Okul, kilise, cami ve yerleşim yerlerini hedef alan terör ordusu sivillerin son sığınağı olan hastaneleri savaş alanına döndürdü. Terör ordusu saldırılarını Şifa Hastanesi çevresinde yoğunlaştı. Elektrik ve su olmayan hastanede solunum cihazları durdu. Sağlık çalışanları yoğun bakımdaki bazı hastalara saatler boyunca suni teneffüs yapmak zorunda kaldı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
Gazze'deki yetkililer İsrail'in haftalardır süren elektrik ve yakıt ablukası nedeniyle karanlığa gömülen hastanede, kuvözde oksijene bağlı bebeklerden ikisinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
WSJ, İsrail'in bombaladığı Şifa Hastanesi'ndekilerle konuştu: "Gidecek yerimiz yok"
Yetkililer, hastanenin yoğun bakım servisinde kalan 4 kişinin tıbbi cihazlara enerji sağlanamadığı için hayatını kaybettiğini, 36 bebeğin yaşamının da risk altında olduğunu söyledi.
Hastane direktörü Dr. Muhammed Ebu Silmiye, mevcut durumu, "Ameliyatlar durmak zorunda kaldı. Diyaliz işlemlerini durdurduk ve yenidoğan ünitesi de korkunç bir durumda" sözleriyle özetledi.
Solunum cihazlarının durduğu hastanede, sağlık çalışanlarının yoğun bakımdaki bazı hastalara saatler boyunca suni teneffüs yapmak zorunda kaldığı ifade edildi.
GÜNEYE GİDİN DİYOR, GİDERKEN VURUYOR
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, doktorlar ve görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre Şifa Hastanesi, İsrail tankları ve birlikleri tarafından tamamen kuşatılmıştı durumda. Hastane çevresinde ayrıca keskin nişancıların da konuşlandığı belirtiliyor.
Cuma günü 4 hastanenin tahliye edildiği Gazze'de İsrail, Şifa Hastanesi'nin içinde bulunduğu hastanelere sığınan kişilerin ve hastaların güneye gitmesi çağrılarında bulunuyor.
Ancak New York Times'ın hastane içindeki birden fazla kaynağa dayandırdığı habere göre, cumartesi günü hastaneden ayrılmaya çalışan bir aile keskin nişancı ateşinin hedefi haline geldi. Olayda en az bir kişi hayatını kaybetti.
DSÖ: ŞİFA HASTANESİ'NDE DURUM ÇOK VAHİM
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Gazze Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim. Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane artık hastane olarak hizmet veremiyor" ifadelerini kullandı.
Hastanede elektriğin ve suyun olmadığı, internetin ise çok zayıf olduğu 3 gün yaşandığını kaydeden Ghebreyesus, bu durumun temel bakım hizmetlerinin sağlanmasını önemli derece etkilediğini belirtti.
Ghebreyesus, bölgede sürekli duyulan silah sesleri ve bombalamaların, zaten kritik olan koşulları daha da kötüleştirdiğini vurguladı.
Güvenli bölge olması gereken hastanelerin, ölüm, yıkım ve çaresizliğin yaşandığı alanlara dönüştürülmesine dünyanın sessiz kalamayacağının altını çizen Ghebreyesus, "derhal ateşkes" çağrısında bulundu.
DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
İşte 13 Kasım'da yaşananlar:
06.35 İsrail hapishanelerinde Filistinli mahkumlara toplu transfer uygulamaları hızlandı
03.54 Kızılhaç Örgütü: Gazze'de durumlar, insani bir felaketin uçurumuna hızla yaklaşıyor
02.05 Hamas: Şifa Hastanesinin yönetiminde taraf değiliz
00.42 ABD Başkanı Biden, Katar Emiri Şeyh Temim ile telefonda görüştü
00.39 İsrail Savunma Bakanından "esirlerin kurtarılması için anlaşma yapılabileceği" sinyali
00.35 Filistin Dışişleri Bakanlığından Yahudi yerleşimcilerin, Batı Şeria'da Filistinlilere saldırı çağrılarına tepki
00.13 Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim. Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane artık hastane olarak hizmet veremiyor
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