Gazze’de İsrail soykırımı! Elektriksiz kalan Şifa Hastanesi’nde hastalara saatlerce suni teneffüs yapılıyor

GÜNEYE GİDİN DİYOR, GİDERKEN VURUYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, doktorlar ve görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre Şifa Hastanesi, İsrail tankları ve birlikleri tarafından tamamen kuşatılmıştı durumda. Hastane çevresinde ayrıca keskin nişancıların da konuşlandığı belirtiliyor.

Cuma günü 4 hastanenin tahliye edildiği Gazze'de İsrail, Şifa Hastanesi'nin içinde bulunduğu hastanelere sığınan kişilerin ve hastaların güneye gitmesi çağrılarında bulunuyor.

Ancak New York Times'ın hastane içindeki birden fazla kaynağa dayandırdığı habere göre, cumartesi günü hastaneden ayrılmaya çalışan bir aile keskin nişancı ateşinin hedefi haline geldi. Olayda en az bir kişi hayatını kaybetti.