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Kuzey Kore'den ABD'ye Rusya resti: Bu duruma alışın

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.11.2023 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023
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Kuzey Kore’den ABD’ye Rusya resti: Bu duruma alışın

Son dönemde Rusya ile yakınlaşma seviyesini artıran Kuzey Kore, ABD'ye rest çekti. ABD'ye, "Bu duruma alışın" diyen Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ""Başkaları ne derse desin Kuzey Kore ile Rusya arasındaki bağımsızlık, barış ve dostluk temeline dayalı ilişkiler giderek güçlenecek, bağımsız ve egemen devletler ABD ile ona bağlı güçlerin Kore Yarımadası’nda ve Kuzey Kore'de barış ve istikrarı bozmaya yönelik her türlü girişimine kararlı ve koordine şekilde karşı koyacaktır" ifadelerini kullandı.

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