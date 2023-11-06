Katil İsrail Gazze’ye ölümcül saldırılarını sürdürüyor! Nükleer bomba tehdidi | İşte dakika dakika yaşananlar

SON DAKİKA | Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

İşte 6 Kasım'da yaşananlar:

07.04 İslam İşbirliği Teşkilatı, Kuveyt ve BAE'den, "Gazze'ye nükleer bomba tehdidine" tepki

03.49 Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki Ürdün Sahra Hastanesi'ne acil tıbbi malzeme ve ilaç yardımlarının hava yoluyla ulaştırıldığını açıkladı.