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Katil İsrail Gazze'ye ölümcül saldırılarını sürdürüyor! Nükleer bomba tehdidi | İşte dakika dakika yaşananlar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.11.2023 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023
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Katil İsrail Gazze’ye ölümcül saldırılarını sürdürüyor! Nükleer bomba tehdidi | İşte dakika dakika yaşananlar

Son dakika haberi | İşgalci İsrail, Gazze'de büyük bir katliam gerçekleştiriyor. Masum sivilleri karadan, denizden ve havadan bombalamak suretiyle hedef alan İsrail güçleri, şimdiye kadar binlerce sivili öldürdü ve 30 binden fazla da kişiyi yaraladı. İsrailli aşırı sağcı Bakan Amihai Eliyahu yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu söyledi. Katil İsrail, gece boyunca ölümcül saldırılarını sürdürdü.

SON DAKİKA | Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

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DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

İşte 6 Kasım'da yaşananlar:

07.04 İslam İşbirliği Teşkilatı, Kuveyt ve BAE'den, "Gazze'ye nükleer bomba tehdidine" tepki

03.49 Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki Ürdün Sahra Hastanesi'ne acil tıbbi malzeme ve ilaç yardımlarının hava yoluyla ulaştırıldığını açıkladı.

03.01 Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü Gazze'de, sahra hastanelerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

02.49 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Filistin halkına yönelik eylemlerinin kınanması, uluslararası hukukun ağır ihlallerinin tekrarlanmasının önlenmesi ve acil tedbirlerin alınması için uluslararası kuruluşlara mektup gönderdi.

02.44 Ürdün Kralı Abdullah: "Gazze Şeridi'ndeki Ürdün Sahra Hastanesi'ne acil tıbbi malzeme ve ilaç yardımı havadan ulaştırıldı."

01:38 KATİL İSRAİL Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin çevresini vurdu

00.48 DSÖ: Gazze'de iletişim hatlarındaki kesinti ve ağır bombardımanlardan derin endişe duyuyoruz

00.47 Abdullahiyan, İtalyan devlet televizyonu RAI 1'e verdiği özel demeçte, İsrail-Filistin çatışmasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Abdullahiyan, "İsrail Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarına devam ederse, savaş kaçınılmaz olarak genişleyecektir. Lübnan ve Yemen'de eylemlerini artırabilecek diğer direniş güçleri faaliyet gösteriyor." dedi.

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