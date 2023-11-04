Katil İsrail’in Gazze katliamında 29. gün | Nasr Çocuk Hastanesi’nin girişi bombalandı: Ölü ve yaralılar var

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

03.08 ABD'nin başkenti Washington D.C'de bugün, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ateşkesin sağlanması ve ABD'nin İsrail'e yardımlarını durdurması çağrısıyla protesto gösterisi düzenlenecek.

02.36 Londra'da bir grup protestocu, Filistin'le dayanışma göstermek için kentin önemli ulaşım merkezlerinden King's Cross tren istasyonunda oturma eylemi düzenledi.

01.53 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırı düzenlediği Şifa Hastanesi'nin girişindeki ambulansın Hamas mensupları tarafından kullanıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, "İşgalci İsrail'in hedef aldığı ambulansın Filistinli direniş savaşçıları tarafından kullanıldığı iddialarını reddediyoruz." dedi.

00.33 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, bugün Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dışişleri bakanlarıyla İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda görüşeceği açıklandı. Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, öncelikle 5 Arap ülkesinin dışişleri bakanlarının Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Hasan eş-Şeyh ile görüşeceği bildirildi.

00.21 ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ryan Zinke, Filistinlilerin ABD'ye vize almasını engelleyecek ve ülkede bulunan Filistinlilerin sınır dışı edilmesinin önünü açabilecek yasa tasarısı hazırladı.

00.04 Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), çatışmalar durmadığı takdirde İsrail'in 16 yıldır abluka uyguladığı Gazze'deki insani felaketin daha da kötüleşeceğine dikkati çekti.

İşte 3 Kasım 2023 tarihinde dakika dakika yaşananlar

23.49 İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde ambulans vurduğunu itiraf etti

22.35 İşgalci İsrail'in ambulans konvoyuna yaptığı saldırılardan ilk görüntüler geldi.

Akşam saatlerinde İsrail savaş uçakları Şifa Hastanesi'nin ana girişini bombaladı. İkinci saldırı ise önceki saldırılarda yaralanan ve durumu ağır olanları Refah Sınır Kapısı'na götürecek olan ambulans konvoyu yapıldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.