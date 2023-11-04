Katil İsrail'in Gazze katliamında 29. gün | Nasr Çocuk Hastanesi'nin girişi bombalandı: Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberi | Terör devleti İsrail, Gazze'de büyük bir katliam gerçekleştiriyor. Masum sivilleri karadan, denizden ve havadan bombalamak suretiyle hedef alan İsrail güçleri, şimdiye kadar binlerce sivili öldürdü ve 30 binden fazla da kişiyi yaraladı. Ölenlerin büyük kısmı çocuk ve kadınlardan oluşmakta. Son dakika haberine göre; İsrail ordusunun, Gazze’nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesi'nin girişini bombaladığı, saldırıda ölen ve yaralananların olduğu bildirildi. İşte katil İsrail'in Gazze katliamının 29. günde dakika dakika yaşananlar...
SON DAKİKA | Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir saldırı başlatırken, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.
YENİ SALDIRI! İSRAİL ÇOCUK HASTANESİNİ BOMBALADI
İsrail ordusunun, Gazze'nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesi'nin girişini bombaladığı, saldırıda ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.
DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
09:20 İsrail ordusunun, Gazze'nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesi'nin girişini bombaladığı, saldırıda ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.
Filistin merkezli El-Aksa televizyonunda yer alan haberde, savaş uçaklarının girişini bombaladığı Nasr Çocuk Hastanesinde ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.
Savaş uçaklarının aynı zamanda yoğun nüfuslu Es-Sabra Mahallesinin merkezindeki bir camiyi ve Refah kentinin doğusunda birçok mahalleye su sağlayan bir su deposunu bombaladığı kaydedildi.
Öte yandan görgü tanıkları, İsrail ordusunun Refah'ta deniz kıyısındaki balıkçı teknelerini hedef aldığı ve Filistinlilere ait teknelerde yangın çıktığını belirtti.
İsrail ordusu, Gazze Şehri'nde kalan halkın tek elektrik kaynağı olan güneş panellerini ve Gazze'deki El-Vefa Hastanesinin ana elektrik jeneratörünü de hedef alarak hizmet dışı bıraktı.
İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.
İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25'e yükselirken, Kassam Tugaylarının elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 826'sı çocuk, 2 bin 405'i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı.
Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.
Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.
03.08 ABD'nin başkenti Washington D.C'de bugün, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ateşkesin sağlanması ve ABD'nin İsrail'e yardımlarını durdurması çağrısıyla protesto gösterisi düzenlenecek.
02.36 Londra'da bir grup protestocu, Filistin'le dayanışma göstermek için kentin önemli ulaşım merkezlerinden King's Cross tren istasyonunda oturma eylemi düzenledi.
01.53 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırı düzenlediği Şifa Hastanesi'nin girişindeki ambulansın Hamas mensupları tarafından kullanıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, "İşgalci İsrail'in hedef aldığı ambulansın Filistinli direniş savaşçıları tarafından kullanıldığı iddialarını reddediyoruz." dedi.
00.33 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, bugün Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dışişleri bakanlarıyla İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda görüşeceği açıklandı. Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, öncelikle 5 Arap ülkesinin dışişleri bakanlarının Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Hasan eş-Şeyh ile görüşeceği bildirildi.
00.21 ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ryan Zinke, Filistinlilerin ABD'ye vize almasını engelleyecek ve ülkede bulunan Filistinlilerin sınır dışı edilmesinin önünü açabilecek yasa tasarısı hazırladı.
00.04 Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), çatışmalar durmadığı takdirde İsrail'in 16 yıldır abluka uyguladığı Gazze'deki insani felaketin daha da kötüleşeceğine dikkati çekti.
İşte 3 Kasım 2023 tarihinde dakika dakika yaşananlar
23.49 İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde ambulans vurduğunu itiraf etti
22.35 İşgalci İsrail'in ambulans konvoyuna yaptığı saldırılardan ilk görüntüler geldi.
Akşam saatlerinde İsrail savaş uçakları Şifa Hastanesi'nin ana girişini bombaladı. İkinci saldırı ise önceki saldırılarda yaralanan ve durumu ağır olanları Refah Sınır Kapısı'na götürecek olan ambulans konvoyu yapıldı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.
FİLİSTİN SAĞLIK BAKANLIĞI: ŞİFA HASTANESİ'NİN ÖNÜNDE YAŞANAN SALDIRI BİR KATLİAM
Filistin Sağlık Bakanlığı Şifa Hastanesi'nin önünde yaşanan saldırının bir katliam olduğunu açıkladı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'nin ana jeneratörünün yakıt eksikliği nedeniyle birkaç saat içinde kapanabileceğini duyurarak, dünyaya insani felaket uyarısı yapmıştı.
YARALILARIN TAHLİYESİ İÇİN "DÜNYAYA ÇAĞRI"
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi'ndeki yaralıların Mısır'a tahliyesi için Uluslararası Kızılhaç'ın da İsrail'den güvence alamadığını açıkladı.
Tüm dünya ülkelerine, halklara ve uluslararası kuruluşlara seslenen Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Cenevre Konvansiyonu'nun 4. maddesi gereği uluslararası insancıl hukuka göre yaralıların hayatını kurtarmak için dünyadaki herkese sorumluluğu üstlenmesi çağrısı yaptı.
Bakanlık, Gazze merkezindeki Şifa Hastanesi'nden bir konvoyun yaralıları taşımak için yerel saatle 16.00'da hareket edeceğini duyurmuştu.
EN AZ 60 ÖLÜ VAR
Şifa Hastanesi Müdürü: Hastane kapısındaki katliamda en az 60 ölü ve yaralı var.
"DEHŞETE DÜŞTÜK"
Dünya Sağlık Örgütü: Şifa Hastanesi yakınında hastaları tahliye eden ambulans konvoyuna düzenlenen, ölüm ve yaralanmalara neden olan saldırı karşısında tamamen dehşete düştük.
22.22 İsrail uçakları, sivillerin sığındığı Usame bin Zeyn okulunu vurdu. Çok sayıda ölü ve yaralı var
20.30 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.
19.02 Sınır Tanımayan Gazeteciler: İsrail'in (Gazze'de) basına yönelik devam eden saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Medyayı hedef almak savaş suçudur.
18.25 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun yoğun şekilde saldırdığı Gazze Şeridi'ndeki Hamas'ın elinde bulunan esirler serbest bırakılmadan "geçici insani ateşkes teklifini reddettiklerini" söyledi.
Netanyahu, Tel Aviv'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından tek başına basın toplantısı düzenledi.
ABD'nin geçici insani ateşkes teklifini zikretmeden "tüm güçleriyle devam edeceklerini" vurgulayan Netanyahu, şunları söyledi:
"İsrail, Gazze'deki (Hamas'ın elindeki) esirler serbest bırakılmadan geçici insani ateşkes yapılmasını reddediyor. Gazze'ye yakıt girişine izin vermiyoruz, para gönderilmesine karşı çıkıyoruz."
17.56 El Kuds Hastanesi ve Şifa Hastanesini hedef aldı. Katil İsrail, ayrıca yaralıları Refah Sınır Kapısı'na taşıyan ambulans konvoyunu vurdu.
Olay yerinden yaşanan katliamı aktaran A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, "Saat 18.00 itibarıyla yaşananlar: Şifa Hastanesi'nin ana giriş kapısının çevresi şu an itibarıyla bombardıman altında Çok sayıda kişinin yaralandığı ve hayatını kaybettiği yönünde iddialar var. Kudüs Hastanesi'nde yaklaşık olarak 50 bin kişi olduğunu biliyoruz. Bölgede en fazla sığınılan hastanelerden biri. Kısa süre önce oranın çevresi de hedef alındı. Şifa Hastanesi 2 bina şeklinde olan bir yerleşke ve dün ana binanın yakıt olmadığı için kapatıldığı açıklandı. Tek bir yerleşke üzerinde sağlık hizmetleri sürüyor. Kısa süre önce orası da hedef alındı.
Yeniden Beyt Hanun ve Beyt Lahya üzerinde uçaklar uçuyor ve topçu atışı sesleri geliyor. O bölgelerden yoğun dumanlar çıkıyor. Şifa Hastanesi'nden yaralıları Refah Kapısı'na götüren 40 ambulans 80 yaralıyı taşıyacaktı. Bu rakamlar yeniden revize edildi; ve bugün konvoy yola çıktı. İşte İsrail bu ambulans konvoyunu vurdu. Yine uçaklar havada ve bombardıman sürüyor." ifadelerini kullandı.
15.44 İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskın ve saldırılarda 5'i Cenin Mülteci Kampı'nda olmak üzere 9 Filistinliyi öldürdü.
13.59 İsrail, Filistinli gençlerin Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmasına yine izin vermedi
13.55 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 166 artarak 9 bin 227'ye yükseldi. Ölenlerden 3 bin 826'sı çocuk, 2 bin 405'i kadın.
13.30 Fransa Hükümet Sözcüsü, Cibaliya Mülteci Kampı saldırılarını "şiddetle kınadıklarını" söyledi
13.30 BM: Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'dakilerin gereksinimleri için 1,2 milyar dolara ihtiyaç var
13.21 İsveç, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka saygı göstermesini istedi
13.16 İrlanda, İsrail'in mülteci kamplarını hedef almasını "kabul edilemez" buluyor
13.05 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Filistinliyi öldürdü
12.36 İsrail basınına göre, ABD Gazze'deki esirlerin yerlerini belirlemek için İHA'lar uçuruyor
12.23 İsrail'in Gazze saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 50 BM binası zarar gördü
12.12 İsrail'in sınır dışı ettiği binlerce Filistinli işçi Gazze'ye ulaştı
11.08 İsrail ordusu, Lübnan sınırında iki askerinin yaralandığını bildirdi
11.05 İsrail'in saldırılarında Gazze'de 35 bin konut tamamen yıkıldı
11.03 Netanyahu, dini atıflarla Evanjeliklerin desteğini almaya çalışıyor
11.02 Dünyada en kısa sürede en fazla çocuğun öldürüldüğü yer: Gazze
09.40 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Tel Aviv'de. Blinken, basın mensuplarına gülerek poz verdi.
08.51 Gazze'deki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 23'e yükseldi
06.42 Latin Amerika ülkeleri, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısını kınadı
05.19 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, işgalci İsrail'in Gazze'de "beyaz fosfor bombası" kullanmasına tepki gösterdi.
02.26 ABD Temsilciler Meclisi, İsrail için yardım talep edilen yasa tasarısını onayladı
02.04 İşgalci İsrail'den, Filistin vergi fonundan Gazze'ye ve Filistinli tutuklulara ayrılan miktarı kesme kararı
Katil İsrail'de Bakanlar Kurulu, Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan Gazze Şeridi'ne ve Filistinli tutuklulara ayrılan miktarın kesilmesine karar verdi.
01.57 İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye "son gelişmeleri" görüştü
01.13 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
01.00 ABD DIŞİŞLERİ BAKANI ANTONY BLİNKEN YOLA ÇIKTI
ABD Dışişleri Bakanı sosyal medya hesabından Tel Aviv'e gitmek için yola çıktığını bildirdi.
00.14 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Hamas'ın "yeniden toparlanmasına" yol açacağına ilişkin endişelerden dolayı İsrail ve Hamas arasında ateşkesi desteklemediklerini bildirdi.
00.05 Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, İsrail'in Gazze'deki vahşetinin savaş suçu anlamına geldiğini belirterek, bu kıyıma derhal son verilmesi gerektiğini söyledi.
00.02 Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde onkoloji ünitesine sahip tek hastane olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin dün faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmasının ardından 4 kanser hastasının hayatını kaybettiği belirtildi.
İşte 2 Kasım 2023 tarihinde dakika dakika yaşananlar
23.14 Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 102 yardım tırının daha girdiğini duyurdu. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin Mısır Kızılayından 102 tır insani yardımı, Refah Sınır Kapısı'ndan teslim aldığını belirtti.
21.31 Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in saldırılarını "kasıtlı şekilde" Filistin mülteci kamplarına yoğunlaştırdığını, bu saldırıların onlarca can kaybı, yüzlerce yaralanmaya yol açtığını bildirdi.
19.34 BM raportörleri: İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısı, uluslararası hukukun küstahça ihlalidir ve bir savaş suçudur.
18.30 İSRAİL LÜBNAN'I BOMBALIYOR
Hizbullah'ın yarın açıklaması beklenirken İsrail saldırıya geçti.
18.10 İŞGAL ORDUSU GAZZE ŞEHRİNİ KUŞATTI
İşgalci devletin katil başbakanı Netanyahu: İsrail ordusu Gazze şehrinin çevresinde ilerliyor. Çok kaybımız var ama durmayacağız.
17.43 İSRAİL'DEN GAZZE'YE YENİ BOMBARDIMAN
Arap medyası: Kudüs Hastanesi'ne giden yollar ve köprüler vuruldu.
17.00 İsrail Cibaliye ve Bureyc kamplarının ardından Maghazi kampını da hedef aldı.
15.58 Katil İsrail, Gazze'de bulunan Cibaliye ve Bureyc kamplarını vurdu. İki mülteci kampına yapılan saldırıda onlarca sivil hayatını kaybetti.
15.31 Çin Dışişleri Bakanı Vang, Gazze'de sivil can kayıplarının her geçen gün arttığına dikkati çekerek "Vicdanlı ve sorumlu hiçbir ülke, bu trajedilerin sürmesine izin veremez." dedi.
15.15 BM: İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yürüttüğü kara operasyonu, yerinden edilmiş yaklaşık 300 bin Filistinliye insani yardım ulaştırılmasını engelliyor.
13.44 Gazze'de can kaybı 9 bin 61'e yükseldi.
Öldürülenlerin 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın.
İsrail'in alçak saldırılarında 32 binden fazla da kişi yaralandı.
12.45 İsrail askerleri Batı Şeria'da 2'si çocuk 3 Filistinliyi öldürdü
12.19 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 65 Filistinliyi gözaltına aldı
11.51 Avustralya: Uluslararası toplum Gazze'deki sivil ölümleri kabul etmeyecek
11.29 Rusya: Fransa'nın ideolojik eylemleri bölgelerde durumun istikrarsızlaşmasına yol açıyor
11.21 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, gazetecilerin "İsrail'in savaş suçları" sorularına kaçamak yanıtlar verdi
11.16 Ürdün, Gazze Şeridi için üçüncü yardım uçağını gönderdi
10.49 İsrail ordusu, Gazze'de BM okulunun çevresini vurdu
10.07 Türkiye, Gazze'deki hastaların nakli için desteğe hazır
09.16 İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 17 askerinin öldürüldüğünü açıkladı
09.01 Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeyinde İsrail'e ait 2 askeri aracı imha ettik
07.17 Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistinliler arasında silahlı çatışmalar yaşandı
06.27 Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde bir İsrail SİHA'sını düşürdüğünü duyurdu
06.09 İsrail ordusu, Gazze'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılarını sürdürdü
05.36 İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısında ölü, yaralı ve kayıp sayısı 1000'e yükseldi
03.21 UNRWA: 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 70 çalışanımızı kaybettik
02.44 Gazze'deki Katolik Kilisesi'nde ayin sırasındaki İsrail bombardımanı büyük korkuya sebep oldu
01.48 DSÖ: Gazze Şeridi'ndeki ana kanser merkezi şu anda faaliyet göstermiyor
01.10 Fransa, Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarda yaşanan ağır can kaybından kaygı duyuyor
01.01 Papa'dan İsrail-Filistin sorunu için "iki devletli çözüm" çağrısı
00.40 Gazze Şeridi'nden 1000 Filistinli çocuk BAE'de tedavi edilecek
00.03 BM, İsrail'in Gazze'deki mülteci kampına saldırılarının "savaş suçu" olabileceğini açıkladı
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