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Soykırım tankları paramparça oldu! Hamas işte böyle vurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.11.2023 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023
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Soykırım tankları paramparça oldu! Hamas işte böyle vurdu

İşgalci İsrail Gazze’de günlerdir binlerce masuma kıyarken bir taraftan da El-Kassam Tugayları büyük bir mücadeleye imza atıyor. İşgalcilerin yoğun bombardımanlarının ardından son vuruş El-Kassam Tugayları’ndan geldi. Gazze’nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun'un Ziraat Okulu bölgesinde 2 İsrail tankın 3 "Yasin-105" anti-tank roketi kullanılarak imha edildi. İşte o görüntüler...

Siyonist İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında büyük bir soykırıma imza atıyor. Gazze'de elektiriği, suyu interneti, gıda ve ilaç girişini kesen İsrail camileri, okullları, hastaneleri, kiliseleri ve mülteci kamplarını hedef alarak kadın çocuk dinlemeden katletti.

Geçtiğimiz hafta sonu Gazze'nin dünya ile bağını keserek hem havadan hem de karadan bombalama yapan katil İsrail Filistinli Müslümanların büyük bir direnişiyle karşılaştı.

Karadan Gazze'ye girmek isteyen işgalciler İzzeddin El-Kassam Tugaylarının büyük direnişiyle karşılaştı.

EL-KASSAM GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI: İŞGAL TANKLARI BÖYLE AVLANDI

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait 2 tankı imha ettiğini açıkladı.

YASİN-105'LE AVLADILAR

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun'un Ziraat Okulu bölgesinde iki İsrail tankının, üç "Yasin-105" anti-tank roketi kullanılarak imha edildiği bildirildi.

HAVADAN İMHA

Öte yandan El-Kassam Tugaylarının Gazze'nin Beyt Hanun kentinde işgalci İsrail askerlerine yönelik drone ile yaptığı saldırıda paylaşıldı.

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