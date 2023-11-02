Katil İsrail Gazze'de soykırım yapıyor! Gece yarısı bomba yağdırdı | Kudüs Hastanesi çevresi bombardıman altında
İşgalci İsrail, Gazze'de büyük bir soykırıma imza atarken yaşanan katliam gece boyu devam etti. İnsanlık suçu işleyerek adeta bir soykırıma imza atan İsrail çalışmalarını durdurduğunu açıklayan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresini onlarca top mermisiyle hedef almaya devam etti. Kana doymayan terör devletinin Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısında ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'e yükseldiği bildirildi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir saldırı başlatırken, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.
İSRAİL CİBALİYA MÜLTECİ KAMPI'NA SALDIRDI
İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısında ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'e yükseldiği bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yazılı açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Cibaliya katliamında şehit, yaralı ve kayıp sayısı 1000." ifadelerini kullandı.
Kudra, gece 03.47'de yaptığı açıklamasında daha fazla ayrıntı vermedi.
İşte 2 Kasım 2023 tarihinde dakika dakika yaşananlar
07.17 Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistinliler arasında silahlı çatışmalar yaşandı
06.27 Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde bir İsrail SİHA'sını düşürdüğünü duyurdu
06.09 İsrail ordusu, Gazze'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılarını sürdürdü
05.36 İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısında ölü, yaralı ve kayıp sayısı 1000'e yükseldi
03.21 UNRWA: 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 70 çalışanımızı kaybettik
02.44 Gazze'deki Katolik Kilisesi'nde ayin sırasındaki İsrail bombardımanı büyük korkuya sebep oldu
01.48 DSÖ: Gazze Şeridi'ndeki ana kanser merkezi şu anda faaliyet göstermiyor
01.10 Fransa, Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarda yaşanan ağır can kaybından kaygı duyuyor
01.01 Papa'dan İsrail-Filistin sorunu için "iki devletli çözüm" çağrısı
00.40 Gazze Şeridi'nden 1000 Filistinli çocuk BAE'de tedavi edilecek
00.03 BM, İsrail'in Gazze'deki mülteci kampına saldırılarının "savaş suçu" olabileceğini açıkladı
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