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Katil Netanyahu'dan kafa flaş adm! O paylaşımını sildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.10.2023
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Katil Netanyahu’dan kafa flaş adm! O paylaşımını sildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nden Hamas'ın düzenlediği saldırılardaki güvenlik zafiyeti suçunu İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e (Şabak) yüklediği paylaşımını sildi.

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