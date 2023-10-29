Katil İsrail katliamına devam ediyor! Gazze'de internet ve iletişim kademeli olarak geri döndü! İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...
İşgalci İsrail, Gazze'de büyük bir soykırıma imza atarken yaşanan katliam gece boyu sürdü. İsrail insanlık suçu işleyerek adeta bir soykırıma imza atarken bölge gece boyu fosfor bombalarıyla vuruldu. İşte dakika dakika 29 Ekim 2023 tarihinde bölgede yaşananlar...
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir saldırı başlatırken, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.
İşte 29 Ekim 2023 tarihinde dakika dakika yaşananlar
İLETİŞİM VE İNTERNET KADEMELİ OLARAK DÖNÜYOR
09.04 Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal, Gazze'de iletişim ve internetin kademeli olarak geri döndüğünü duyurdu.
Jawwal'ın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in şiddetli saldırıları nedeniyle 27 Ekim'den bu yana kesik olan iletişim ve internetin kademeli olarak geri döndüğü belirtildi.
SALDIRILAR GECE BOYU SÜRDÜ
İSRAİL HAVA KUVVETLERİ: GAZZE'DE 450'DEN FAZLA HEDEF VURULDU
İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde 450 askeri hedefin vurulduğunu duyurdu. Hedefler arasında askeri yerleşkeler, gözlem noktaları ve tanksavar ateşleme mevzilerinin yer aldığı aktarıldı.
İsrail Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları son 24 saatte Gazze Şeridi'nde terör örgütü Hamas'a ait 450'den fazla askeri hedefi vurdu. Saldırılan hedefler arasında terör örgütünün askeri karargahları, gözlem noktaları, tanksavar atış mevzileri de bulunuyor" denildi.
06.17 İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 19 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, 23'üncü gününde de aralıksız devam etti.
BMGK'YA ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI
02.32 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in Gazze'ye dönük kara operasyonlarını genişleteceği yönündeki açıklamalarının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı.
TÜM ESİRLERİ KARŞILIKLI SERBEST BIRAKMA TEKLİFİ
01.42 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın İsrailli ve Filistinli tüm esirleri karşılıklı olarak serbest bırakma teklifi için, "Bu seçeneği uzman kişilerle ele aldık. Ama şimdi bazı şeyleri tartışmak bu durumun gerçekleşmesine fayda getirmez." dedi.
ARAP ÜLKELERİNDEN KARA OPERASYONU UYARISI
01.11 Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Umman ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'ye karadan düzenlenecek geniş çaplı bir saldırının yol açacağı ciddi riskler ve benzeri görülmemiş insani ve güvenlik yansımalarına karşı uyarıda bulunuldu.
ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI
00.02 Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'deki sivillerin korunması için acil çağrıda bulundu.
ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun çatışmaların ardından 2 milyondan fazla sivilin yoğun nüfuslu Gazze Şeridi'nde mahsur kaldığı belirtildi.
Çatışmaların artarak devam ettiği vurgulanan açıklamada, ICRC'nin Gazze'deki sivillerin korunması ve hayatlarına saygı duyulması için acil çağrıda bulunduğu ifade edildi.
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