Katil İsrail katliamına devam ediyor! Gazze’de internet ve iletişim kademeli olarak geri döndü! İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

SALDIRILAR GECE BOYU SÜRDÜ

İSRAİL HAVA KUVVETLERİ: GAZZE'DE 450'DEN FAZLA HEDEF VURULDU

İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde 450 askeri hedefin vurulduğunu duyurdu. Hedefler arasında askeri yerleşkeler, gözlem noktaları ve tanksavar ateşleme mevzilerinin yer aldığı aktarıldı.



İsrail Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları son 24 saatte Gazze Şeridi'nde terör örgütü Hamas'a ait 450'den fazla askeri hedefi vurdu. Saldırılan hedefler arasında terör örgütünün askeri karargahları, gözlem noktaları, tanksavar atış mevzileri de bulunuyor" denildi.

06.17 İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 19 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, 23'üncü gününde de aralıksız devam etti.

BMGK'YA ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

02.32 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in Gazze'ye dönük kara operasyonlarını genişleteceği yönündeki açıklamalarının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı.

TÜM ESİRLERİ KARŞILIKLI SERBEST BIRAKMA TEKLİFİ

01.42 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın İsrailli ve Filistinli tüm esirleri karşılıklı olarak serbest bırakma teklifi için, "Bu seçeneği uzman kişilerle ele aldık. Ama şimdi bazı şeyleri tartışmak bu durumun gerçekleşmesine fayda getirmez." dedi.