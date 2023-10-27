Katil İsrail kana doymuyor! 21. günde hava karardı saldırı başladı | Gazze’ye canlı yayında ağır bombardıman

İŞTE BÖLGEDE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

27 EKİM'DE YAŞANAN TÜM OLAYLAR

22.24 BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Hastings: "Yoğun bombardıman nedeniyle Gazze'nin dış dünya ile bağlantısı kesildi. Savaşların kuralları vardır. Siviller korunmalı."

22.22 Filistin Başbakanı Iştiyye: Gazze Şeridi'yle iletişim ve internetin kesilmesinin amacı, Filistin halkına yönelik katliamlar işlemektir

22.01 Katil İsrail'in Ordu Sözcüsü: Şu anda kara harekatı gerçekleşmiyor. Beklenen büyük harekat bu değil.

21.40 KARA SALDIRISI BAŞLADI MI?

İsrail tanklarının Beyt Hanun'un doğusuna girdiği öne sürüldü

21.38 ABD'DEN ŞARTLI ATEŞKES AÇIKLAMASI

Kirby: Rehineler Gazze'den çıkarılacaksa duraklamayı destekliyoruz

21.27 Beyaz Saray: ABD, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonları konusunda yorum yapmak istemiyor.

20.44 DSÖ: YALVARIYORUZ VE UYARIYORUZ

Dünya Sağlık Örgütü Gazze için acil ateşkes çağrısı yaptı

20.37 BM: Sağlık tesislerine yönelik herhangi bir saldırı uluslararası insancıl hukukun ihlali olacaktır

20.30 KATİL İSRAİL: KARA SALDIRISI GENİŞLİYOR

20.25 Filistin Telekomünikasyon Şirketi, Gazze Şeridi'nde sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

20.13 BM: Tarih hepimizi yargılıyor

19.04 İsrail ordusu, Gazze Şeridinde binlerce yaralı ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi'ni hedef gösterdi

18.33 Gazze'ye canlı yayında ağır bombardıman

15.01 BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Shamdasani: "Gazze'de hiçbir yer güvenli değil"

14.54 İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 298 artarak 7 bin 326'ya yükseldi

14.41 Gazze'den Tel Aviv'e roket saldırısı: 3 kişi yaralandı

14.36 İsrail, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 1030 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu

14.32 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 38 çocuk öldürüldü.

13.59 İsrail, Filistinli gençlerin Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmasına yine izin vermedi

13.56 Gazze'de can kaybı 7 bin 326'ya yükseldi.

13.53 BM: Gazze'nin kuzeyinde kalan insanlara yardımların ulaştırılması gerekiyor

13.46 İsrail, geçen yıl öldürdüğü Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin Cenin'deki anıtını yıktı

13.43 Hamas yetkilisi Ebu Hamid : "Ateşkese kadar rehineleri serbest bırakmayacağız"

12.53 BM: İSRAİL, GAZZE NÜFUSUNUN TAMAMINA UYGULADIĞI TOPLU CEZALANDIRMAYA DERHAL SON VERMELİ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, "İsrail, Gazze nüfusunun tamamına uyguladığı toplu cezalandırmaya derhal son vermeli. Toplu cezalandırma bir savaş suçudur." dedi.

Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında devam eden İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de mahsur kalan 2,2 milyon kişinin "insani felaket"le karşı karşıya olduğunu kaydeden Shamdasani, "İsrail, Gazze nüfusunun tamamına uyguladığı toplu cezalandırmaya derhal son vermeli. Toplu cezalandırma bir savaş suçudur." dedi.

12.45 Filistinli aile Gazze Şeridi'ndeki ekmek krizini çözmek için kil fırın kullanmaya başladı

12.44 Avustralyalı Bakan Burke, "Filistin bayrağının göndere çekilmesi" kararını desteklediğini açıkladı

12.42 D-8 ülkeleri "Gazze Şeridi'ndeki insanlık suçlarının durdurulması" çağrısı yaptı

12.19 BM: İsrail, Gazze'nin kuzeyine insani yardım ulaştırılmasına açıkça karşı çıkıyor

11.35 İsrail ordusu ikinci kez Gazze'ye girdi

11.08 İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Yahudi yerleşimcileri silahlandırarak Filistin'i iç savaşa sürüklüyor

11.07 Abluka ve yoğun saldırı altındaki Gazze Şeridi'nde salgın hastalık endişesi artıyor

11.43 Mısır'da, İsrail sınırı yakınlarındaki Taba Hastanesi çevresine aidiyeti tanımlanamayan bir insansız hava aracı ile Akabe Körfezi'ndeki Nuveyba kentine roket düştü.

10.27 Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 110 Filistinli öldü, 1900 kişi yaralandı.

06.35 İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinde, Filistinli bir ailenin evini hedef aldığı saldırıda 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

05.32 İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Gazze Şeridi'nde bir camiyi daha bombaladı

00.44 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ): Gazze'deki hastalar sağlık ve insani yardım eksikliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya

26 EKİM'DE YAŞANAN TÜM OLAYLAR

23.23 Hamas İsrail'i roketlerle vurdu. Tel Aviv'de siren sesleri

23.12 AB, Gazze'ye insani yardım için "çatışmalara aralar verilmesi" çağrısı yaptı

22.15 İsrailli esirlerin yakınları Savunma Bakanlığı önünde gösteri düzenledi

22.01 İşgalci İsrail: Gazze'ye kara harekatı şartlar uygun olduğunda başlayacak

21.58 İsrail, Hamas ile esir takası anlaşmasını değerlendirmeye hazır

21.54 Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Filistin Devlet Başkanı Abbas telefonda görüştü

21.47 İsrail ordusu, 4 Hamas yetkilisini öldürdüğünü duyurdu

21.21 Hamas heyeti Moskova'da temaslarda bulundu

21.05 İsrail'de 7 Ekim'den bu yana sınır yakınlarındaki 125 bin kişi tahliye edildi

21.02 BM: Gazze'de güvenli olması gereken yerlerde bile yoğun bombardıman devam ediyor

20.11 Endonezya: "BMGK, İsrail-Filistin çatışmasında kararlı adım atmakta başarısız oldu"

20.05 BM: Gazze'de sığınaklar aşırı kalabalıklaştı

20.02 Arap ülkeleri, Gazze'de sivillerin öldürülmesini kınayarak acil ateşkes talep etti

19.54 Afrika Birliği, Filistin için BM Genel Sekreteri'ne "tam destek" verdi

19.47 Filistin'in BM Temsilcisi: "İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana kadar 3 bin çocuk öldürüldü"

18.15 Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında şu ana kadar ellerindeki İsrailli esirlerden 50'sinin öldüğünü duyurdu.

17.35 BM Genel Kurul Başkanı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak, kendi kendini savunma hakkının "ayrım gözetmeksizin ve orantısız intikam alma" hakkını doğurmadığını söyledi.

14.01 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 481 artarak 2 bin 913'ü çocuk 7 bin 28'e yükseldi.

12.00 Milli Savunma Bakanlığı bugüne kadar 9 uçakla Gazze'ye toplamda 213 ton yardım malzemesi gönderildiğini duyurdu.



11.40 Başkan Erdoğan Filistin diplomasisi için Papa ile bir görüşme gerçekleştirdi.

01.35 Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'a göre Gazze'de "açlık, silah olarak kullanılıyor"

00.27 BM Güvenlik Konseyi'nde ABD ve Rusya'nın İsrail-Filistin karar tasarıları karşılıklı reddedildi

25 EKİM'DE YAŞANAN TÜM OLAYLAR

23.58 Al Jazeera, Gazze muhabirinin ailesinin İsrail saldırılarında öldürülmesini kınadı

23.24 İslam İşbirliği Teşkilatından İsrail'in BM Genel Sekreteri'ne yönelik tavrına tepki:

22.31 Uluslararası Af Örgütü: Gazze'nin kuzeyinin boşaltılması baskısı savaş suçu sayılabilir

21.52 Netanyahu: "Yahudi halkının ebediliğine olan derin inancımızla Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz"

21.41 İsrail ordusu: Filistinliler Gazze'nin çevresindeki Yahudi yerleşimlerine saldırabilir

21.32 İsrai'in Gazze'deki saldırısında Al Jazeera muhabirinin ailesinden birçok kişi öldürüldü

21.31 BM: Gazze'de abluka, nüfusun yüzde 80'ini uluslararası yardıma muhtaç bıraktı

21.07 BM: Gazze'ye yakıt girmezse, UNRWA bu gece tüm operasyonlarını durdurmak zorunda kalacak

20.57 Mısır Sağlık Bakanı, AFAD ve Kızılay başkanlarıyla "Gazze için insani yardımları" görüştü

20.55 BM Sözcüsü Dujarric: "Genel Sekreter, bu sabah da dün de söylediği sözlerin arkasında"

20.38 İngiliz hükümeti, halihazırda Gazze'de ateşkesi desteklemediklerini belirtti

20.01 İspanya Başbakanı Sanchez, İsrail'i eleştiren BM Genel Sekreteri Guterres'e destek verdi

19.51 BM: İsrail'in düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin yüzde 40'ı çocuk

19.45 İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki nüfusun yüzde 70'i yerinden edildi

19.28 WSJ: İsrail, Gazze'ye kare harekatı öncesi ABD'nin savunma sistemi kurmasını bekleyecek

19.20 İsrail'in Gazze'de bir mahalleye düzenlediği saldırıda 26 Filistinli öldü

18.53 İsviçre, Filistinli ve İsrailli 11 sivil toplum kuruluşuna mali desteğini askıya aldı

18.52 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den, İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatının önlenmesi çağrısı

18.01 New York Times araştırması: Gazze'deki hastane saldırısı İsrail'in iddiasını doğrulamıyor

17.44 Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde düzenlediği son saldırılarda, 11 Filistinlinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını duyurdu.

16.27 Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında 7-24 Ekim tarihlerinde sağlık hizmetlerine yönelik 171 saldırı düzenlendiğini bildirdi.

14.25 Reuters, İsrail'in Halep Havalimanı'nı vurduğunu aktardı. Böylece 7 Ekim'den beri İsrail'in Suriye'deki havalimanlarına düzenlediği saldırı sayısı 4 oldu.

14.14 İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 6 bin 546'ya yükseldi. Ölenlerin 1584'ü kadın 2704'ü çocuk. Son 24 saate ise 344 çocuk katledildi

05.29 İsrail ordusu, işgal altındaki Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki kent ve beldelere düzenlediği baskınlarda, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

04.33 İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli öldü

03.06 Gazze için insani yardım taşıyan 8 tır daha Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı

00.00 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları nedeniyle abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 600 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

23.20 İsrail-Filistin çatışması 18. gününde artarak devam etti

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsrailli hayatını kaybederken İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 5 bin 791 kişi yaşamını yitirdi.

23.16 Hollandalı film yapımcıları ve oyuncuları İsrail'e yaptırım çağrısında bulundu

22.45 ABD'den soykırıma destek: Savaş bu, siviller ölecek