Muhammed’den iyi haber var! Korkudan titreyen o çocuk şimdi...

Allah'a şükürler olsun ki Muhammed Abu Louli çocuğunun gülümsemesini geri getirdik. Aranızdan birçoğu bana, vicdan sahibi herkesi sarsan küçücük bedeni titreyen Muhammed'i sordu. Refahlı Muhammad Abu Louli, mülteci merkezlerinden birinde mülteci oldu ve ailesiyle birlikte iyi durumda."

Muhammed artık babasının kucağında gülümsüyor. Bütün çocukların neşeyle oynaması gereken dünyada tepesine inen bombaların ardından sonunda olması gerektiği yerde ve neşesi hayli yerinde. En azından yeni bir bomba onları hedef alıncaya dek.