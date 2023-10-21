Refah sınır kapısı 15 gün sonra açıldı! BM'ye ait araçlar ve TIR'lar bölgede! O anlar A Haber kameralarına yansıdı...
İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'ni abluka altına alarak bölgedeki sivilleri katlederek adeta bir soykırım işlerken bölgedeki savaşta 14.güne gelindi. Bugüne kadar İsrail'in düzenlediği saldırılarda 1524'ü çocuk, 4 bin 137 Filistinli öldü. Geçtiğimiz günlerde siyonistler, El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurarak 500 kişiyi öldürürken şimdi de Kudüs Hastanesi'nin tahliyesini istedi. Fİlistin Gazze'nin güneyindeki Kudüs Hastanesi'nde, "yeni bir hastane trajedisi" yaşanmaması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı. Diğer yandan Refah Sınır Kapısı açılırken BM'ye ait araçlar ve insani yardım TIR'ları Gazze'ye girdi. İşte o anlar...
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek bu bölgeyi ele geçirdi.
KATİL İSRAİL BÖLGEDE ÖLÜM KUSUYOR
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girerken, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatarak ölüm kustu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı son olarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İŞTE 21 EKİM TARİHİNDE BÖLGEDE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
01:10 Çin, Ortadoğu'ya 6 adet savaş gemisi gönderdiğini duyurdu
23:59 El Kassam Sözcüsü Abo Obaida: "Amerikalı esirleri serbest bırakmak için izlenen prosedürlerin aynısını izleyerek iki kadın esiri, Nurit ve Yokhved'i serbest bırakmaya hazırız"
23:49 TÜRKİYE'DEN GAZZE'YE DOKTOR DESTEĞİ SAĞLANACAK
Bakan Koca: Cumhurbaşkanlığımıza ait bir uçak, ilaç, tıbbi malzemelerle yarın sabah Mısır'a hareket ediyor. Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak.
21.19 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan çarşıyı bombaladığı, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
18:43 Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar için ABD Büyükelçiliği önüne kefenlenmiş bebek maketi bırakıldı
15.30 İsrail Ordusu: Hamas şu anda yaklaşık 210 kişiyi Gazze'deki güvenli yerlerde ve tünellerde rehin tutuyor.
14.00 I CAN KAYBI ARTIYOR
İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 1756'sı çocuk olmak üzere 4 bin 385'e yükseldi.
13.10 I YAKIT GİRMEYECEK
İsrail ordusunun sözcülerinden Daniel Hagari, Gazze'ye giren insani yardımın kuşatma altındaki bölgenin güney kısmına gideceğini ancak "Gazze'ye yakıt girmeyeceğini" duyurdu.
12.53 BM MEMNUNİYETLE KARŞILADI
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail ile Filistin arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk kez bir yardım konvoyunun Gazze'ye girdiğine ilişkin duyuruyu memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
11.58 ACİL YAKIT ULAŞMAZSA TEHLİKE OLUŞACAK
Gazze Sağlık Bakanlığı: Gazze Şeridi'ndeki hastanelere acilen yakıt ulaştırılmaması, yaralılar ve hastalar için ciddi tehlike oluşturacaktır.
11.40 I 20 TIR BÖLGEDE
Mısır Kızılayının Kuzey Sina Müdürü Halid Zayid, Refah Sınır Kapısı'ndan İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne geçen ilk yardım konvoyunun 20 tırdan oluştuğunu belirtti.
11.09 I SAĞLIK MALZEMELERİMİZ TESLİM EDİLECEK
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün sağlık malzemelerinin kısa bir süre sonra Refah Sınır Kapısı üzerinden nihayet Gazze'ye hareket edeceğini belirtti.
10.15 Birleşmiş Milletlere ait yardım araçları açılan Refah Sınırı Kapısı'ndan giriş yapıyor.
09.03 I ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın yerel saatle 10.00'da açılacağına dair bilgi alındığı belirtildi.
07.48 I 5 BİN 500 BİNA YIKILDI
İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bin 200 konuttan oluşan 5 bin 500 binanın tamamen yıkıldığı belirtildi.
04.53 I 16 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Gazze'de İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana 16 gazetecinin öldüğünü duyurdu.
03.36 I İSRAİL: UNRWA MERKEZLERİNİ BOŞALTIN
İsrail'in, Gazze'de yerinden edilen binlerce Filistinliye ev sahipliği yapan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait 5 merkezin boşaltılmasını istediği belirtildi.
01.57 I FİLİSTİN'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin güneyindeki Kudüs Hastanesi'nde, "yeni bir hastane trajedisi" yaşanmaması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.
Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail'in, "Kudüs Hastanesi'nin acilen boşaltılmasını istemesinin" ardından yaptığı yazılı açıklamayla uluslararası topluma seslendi.
Kudüs Hastanesi'nin, halihazırda 400 hastaya ve İsrail'in saldırılarından kaçarak buraya sığınan yaklaşık 12 bin sivile ev sahipliği yaptığını kaydeden Keyle, İsrail makamlarının, Filistin Kızılayına, hastanenin boşaltılması ihtarında bulunduğunu hatırlattı.
Keyle, "Uluslararası toplum, yaklaşık 500 Filistinlinin öldürüldüğü "El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki trajedinin benzerinin yaşanmaması için süratle harekete geçmelidir." ifadesini kullandı.
01.39 I SALDIRILAR GECE BOYU SÜRDÜ 15 ÖLÜ
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 4'ü çocuk, 1'i kadın 15 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde El-Acremi ailesinin, merkezde yer alan Deyrul Belah'ta ise Eş-Şuayb ailesinin evine saldırı düzenlediği ve 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, Gazze'nin güneyinde Refah kentinin El-Cenine Mahallesi'nde Hadr ailesinin evinin de bombalandığı ve 4'ü çocuk 1'i kadın 5 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.
"İşgal güçlerinin saldırılarını artırdığı" kaydedilen açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, merkezinde ve güneyinde evlerin hedef alındığı, çok sayıda şehit ve yaralının bulunduğu" bilgisi verildi.
01.25 I DSÖ'DEN TAHLİYE TALEBİNE TEPKİ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in abluka altındaki Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesinin tahliye edilmesini istemesine tepki gösterdi.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kudüs Hastanesinin tahliyesinin istenmesiyle ilgili rahatsız edici haberler aldıklarını belirtti.
Ghebreyesus, "DSÖ'nün defalarca vurguladığı gibi aşırı kalabalık olan bu hastanelerin hastaları güvenli bir şekilde tahliye etmesi mümkün değil. Hastanelerin hayat kurtarma işlevlerini yerine getirmelerine izin verilmeli. Hastanelerin korunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
00.04 I İKİNCİ BİR HASTANE KATLİAMI YAŞANMASIN
İsrail'in derhal boşaltılmasını istediği Kudüs Hastanesi'nin yönetimi ve sağlık personeli hastaneyi tahliye etmeyi reddederken, Hamas'a bağlı hükümet, ikinci bir hastane katliamı konusunda uyardı.
Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf AA muhabirine, Kudüs Hastanesi yönetimi ve sağlık personelinin, hasta ve yaralıların taşınmasının zorluğundan dolayı hastanenin tahliye edilmesini kabul etmediğini söyledi.
"El-Ehli Baptist Hastanesi katliamına benzer yeni bir katliamın" yaşanmaması konusunda uyarıda bulunan Maruf, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 12 bin kişinin de Kudüs Hastanesi'ne sığındığı bilgisini verdi.
Filistin Kızılayı, İsrail'in abluka altındaki Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin derhal boşaltılmasını istediğini bildirmişti.
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