Refah sınır kapısı 15 gün sonra açıldı! BM’ye ait araçlar ve TIR’lar bölgede! O anlar A Haber kameralarına yansıdı...

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek bu bölgeyi ele geçirdi.

KATİL İSRAİL BÖLGEDE ÖLÜM KUSUYOR

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girerken, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatarak ölüm kustu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı son olarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İŞTE 21 EKİM TARİHİNDE BÖLGEDE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

01:10 Çin, Ortadoğu'ya 6 adet savaş gemisi gönderdiğini duyurdu

23:59 El Kassam Sözcüsü Abo Obaida: "Amerikalı esirleri serbest bırakmak için izlenen prosedürlerin aynısını izleyerek iki kadın esiri, Nurit ve Yokhved'i serbest bırakmaya hazırız"

23:49 TÜRKİYE'DEN GAZZE'YE DOKTOR DESTEĞİ SAĞLANACAK

Bakan Koca: Cumhurbaşkanlığımıza ait bir uçak, ilaç, tıbbi malzemelerle yarın sabah Mısır'a hareket ediyor. Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak.

21.19 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan çarşıyı bombaladığı, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

18:43 Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar için ABD Büyükelçiliği önüne kefenlenmiş bebek maketi bırakıldı

15.30 İsrail Ordusu: Hamas şu anda yaklaşık 210 kişiyi Gazze'deki güvenli yerlerde ve tünellerde rehin tutuyor.

14.00 I CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 1756'sı çocuk olmak üzere 4 bin 385'e yükseldi.

13.10 I YAKIT GİRMEYECEK

İsrail ordusunun sözcülerinden Daniel Hagari, Gazze'ye giren insani yardımın kuşatma altındaki bölgenin güney kısmına gideceğini ancak "Gazze'ye yakıt girmeyeceğini" duyurdu.