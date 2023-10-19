Siyonizm tarihi nedir, ne demek? Yahudiler Filistin’de ne yapmak istiyor, hedefledikleri neler? Mescid-i Aksayı neden yıkmak istiyorlar?

📌Dünyada birçok kişi İsrailli Yahudilerin Mescid-i Aksa'yı yıkarak yerine kendileri için bir tapınak inşa etmek istediklerine inanıyor. Bunu yapmak istiyor musunuz?

Raziella Harpaz (İsrailli dindar aktivist): Hayır. Çünkü bunu Tanrı yapacak. Tanrı (mevcut Mescid-i Aksa'yı) yok edip (onun yerine) yukarıdan üçüncü tapınağı indirecek.

📌Buranın (Mescid-i Aksa) gerçekten sadece Yahudilere ait olduğuna mı inanıyor musunuz?

Raziella Harpaz: Evet. Her şey Yahudilere ait. Çünkü Tanrı dünyayı sadece kendisinin kutsal sevgili halkı (Yahudiler) için yarattı.