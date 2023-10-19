19 Ekim 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İsrail'in soykırım ordusu kara saldırısı için hazır! UNRWA'ya ait bir okulu vurdular | İşte bölgede dakika dakika yaşananlar

İsrail'in soykırım ordusu kara saldırısı için hazır! UNRWA'ya ait bir okulu vurdular | İşte bölgede dakika dakika yaşananlar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.10.2023 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023
ABONE OL
İsrail’in soykırım ordusu kara saldırısı için hazır! UNRWA’ya ait bir okulu vurdular | İşte bölgede dakika dakika yaşananlar

Katil İsrail'in Gazze'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısının yankıları sürerken, bölgeden bombardıman haberleri gelmeye devam ediyor. Hastaneye yapılan hain saldırıda hayatını kaybedenler için Türkiye'de milli yas ilan edilirken, katil İsrail gece saatlerinde UNRWA'ya ait bir okulu vurdu. Öte yandan İsrail devlet televizyonu, soykırım ordusunun Gazze'ye kara saldırısı için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

Dünyanın gözü 7 Ekim cumartesi günü Hamas'ın operasyonu sonrasında başlayan İsrail-Hamas savaşında. Günlerdir yoğun bombardıman altında kalan Gazze'de insanlar canlarını kurtarmak için çabalarken, katil İsrail sivilleri hedef alıyor.

AHaber CANLI YAYIN

İşgalci İsrail, kara saldırısına hazırlanırken bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

İşte İsrail - Hamas savaşında dakika dakika yaşananlar:

09.20 Siyonist İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 306'ya ulaştı.

07.07 İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da gece boyu düzenlediği baskınlarda 4 Filistinli öldü

06.08 Şili Devlet Başkanı, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırıyı kınadı

05.14 Kolombiya: Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırı, bir savaş suçudur

05.13 ABD Dışişleri Bakanlığında üst düzey bir yetkili, yönetimin İsrail politikası nedeniyle istifa etti

04.26 İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

04.18 Arap Parlamentolar Arası Birliği uluslararası kuruluşlardan İsrail'in durdurulmasını istedi

03.30 İsrail savaş uçakları, Gazze'deki birçok yerin yanı sıra UNRWA'ya ait bir okulu vurdu

03.19 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın bazı hedeflerine saldırdı

03.10 Milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi

02.46 İsrail devlet televizyonu: Ordu Gazze'ye kara harekatı hazırlıklarını tamamladı

01.51 İsrail medyası: Savaş Kabinesi: "(Biden'a) Gazze Şeridi'ne kara harekatından kaçış yok"

00.31 Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin sınırı açmayı ve 20 kamyonun geçmesini kabul ettiğini söyledi

00.15 İngiltere'de 2 binden fazla sanatçı Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

00.02 İşgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinli daha öldürüldü

İsrail hastaneyi vurdu! 500 ölü İSRAİL HASTANEYİ VURDU! 500 ÖLÜ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA