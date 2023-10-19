İsrail'in soykırım ordusu kara saldırısı için hazır! UNRWA'ya ait bir okulu vurdular | İşte bölgede dakika dakika yaşananlar
Katil İsrail'in Gazze'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısının yankıları sürerken, bölgeden bombardıman haberleri gelmeye devam ediyor. Hastaneye yapılan hain saldırıda hayatını kaybedenler için Türkiye'de milli yas ilan edilirken, katil İsrail gece saatlerinde UNRWA'ya ait bir okulu vurdu. Öte yandan İsrail devlet televizyonu, soykırım ordusunun Gazze'ye kara saldırısı için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.
Dünyanın gözü 7 Ekim cumartesi günü Hamas'ın operasyonu sonrasında başlayan İsrail-Hamas savaşında. Günlerdir yoğun bombardıman altında kalan Gazze'de insanlar canlarını kurtarmak için çabalarken, katil İsrail sivilleri hedef alıyor.
İşgalci İsrail, kara saldırısına hazırlanırken bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.
İşte İsrail - Hamas savaşında dakika dakika yaşananlar:
09.20 Siyonist İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 306'ya ulaştı.
07.07 İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da gece boyu düzenlediği baskınlarda 4 Filistinli öldü
06.08 Şili Devlet Başkanı, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırıyı kınadı
05.14 Kolombiya: Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırı, bir savaş suçudur
05.13 ABD Dışişleri Bakanlığında üst düzey bir yetkili, yönetimin İsrail politikası nedeniyle istifa etti
04.26 İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
04.18 Arap Parlamentolar Arası Birliği uluslararası kuruluşlardan İsrail'in durdurulmasını istedi
03.30 İsrail savaş uçakları, Gazze'deki birçok yerin yanı sıra UNRWA'ya ait bir okulu vurdu
03.19 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın bazı hedeflerine saldırdı
03.10 Milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
02.46 İsrail devlet televizyonu: Ordu Gazze'ye kara harekatı hazırlıklarını tamamladı
01.51 İsrail medyası: Savaş Kabinesi: "(Biden'a) Gazze Şeridi'ne kara harekatından kaçış yok"
00.31 Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin sınırı açmayı ve 20 kamyonun geçmesini kabul ettiğini söyledi
00.15 İngiltere'de 2 binden fazla sanatçı Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı
00.02 İşgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinli daha öldürüldü
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