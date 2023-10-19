İsrail’in soykırım ordusu kara saldırısı için hazır! UNRWA’ya ait bir okulu vurdular | İşte bölgede dakika dakika yaşananlar

Dünyanın gözü 7 Ekim cumartesi günü Hamas'ın operasyonu sonrasında başlayan İsrail-Hamas savaşında. Günlerdir yoğun bombardıman altında kalan Gazze'de insanlar canlarını kurtarmak için çabalarken, katil İsrail sivilleri hedef alıyor.

İşgalci İsrail, kara saldırısına hazırlanırken bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

İşte İsrail - Hamas savaşında dakika dakika yaşananlar:

09.20 Siyonist İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 306'ya ulaştı.



07.07 İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da gece boyu düzenlediği baskınlarda 4 Filistinli öldü

06.08 Şili Devlet Başkanı, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırıyı kınadı

05.14 Kolombiya: Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırı, bir savaş suçudur