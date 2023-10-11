11 Ekim 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Ürdün Kralı Abdullah'tan Filistin meselesine çözüm önerisi: İki devlet

Ürdün Kralı Abdullah'tan Filistin meselesine çözüm önerisi: İki devlet

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.10.2023
ABONE OL
Ürdün Kralı Abdullah’tan Filistin meselesine çözüm önerisi: İki devlet

Ürdün Kralı 2. Abdullah, bölgede barış ve istikrarın ancak iki devletli çözümle mümkün olabileceğini söyledi. Kral 2. Abdullah "Filistin topraklarında şu an yaşanan tehlikeli şiddet olayları ve saldırılar, bölgemizin ancak iki devletli çözüme dayalı kapsamlı adil bir barışla güvenlik ve istikrara kavuşabileceğini kanıtlıyor" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA