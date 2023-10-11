Hizbullah kimdir, nedir, ne demek, ne zaman kuruldu? Lübnan Hizbullahı'nın kurucusu (lideri) kim, askeri gücü ne kadar?

Hizbullah, 1982 yılında Lübnan'da kurulan Şii İslamcı bir örgüttür ve İran'ın desteğini arkasına almıştır. Örgütün öncelikli hedefi, İsrail'e karşı mücadele etmek ve Lübnan'da Şii Müslümanların siyasi temsilini sağlamaktır. Hizbullah, Lübnan'daki iç politikada da önemli bir etkiye sahiptir ve parlamentoda temsil edilmektedir. Vatandaşlar arama motorlarında "Hizbullah nedir, ne zaman kurulmuştur?" sorusunu araştırıyor. İşte tüm detayları...

HİZBULLAH KİMDİR?

Lübnan'da İslami bir devlet kurma iddiasıyla ortaya çıkan Hizbullah, hem sivil hem de askeri kanadı olan Şii inançlı siyası ve askeri yapı.

NE ZAMAN KURULDU?

1982'den itibaren Lübnan'da birçok saldırı düzenleyen Hizbullah, resmi olarak 1985'te yayımladığı bildiriyle kuruluşunu ilan etti.

Bu bildiride Hizbullah, Vilayet-i Fakih olarak gördüğü Ayetullah Humeyni'nin emirlerine ve İran'a bağlı olduğunu duyurdu.

1982 yılında başta İsrail'i, o zamanlar işgal etmekte olduğu Güney Lübnan'dan çıkartmak ve ardından İsrail'i yıkmak amacıyla kurulmuştur. Hizbullah'ın şu andaki genel sekreteri Hasan Nasrallah'dır.