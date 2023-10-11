Filistin haritası ve nüfusu 2023 güncel | Filistin nerede, hangi kıtada yer alıyor, dini ve etnik yapısı nedir? Gazze şeridi yeri ve konumu

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de tarihi Filistin toprakları üzerinde kurulmasıyla zorunlu göçe ve katliamlara maruz kaldılar. Milyonlarca Filistinli hala işgal ve abluka altında bulunuyor ve mülteci konumunda yaşıyor. İşte Filistin'in coğrafi konumu ve yeri...

FİLİSTİN HARİTADA NEREDE YER ALIYOR?

Filistin Arap yarım adasının en küçük yüzölçümüne sahip ülkelerinden biri. Filistin, Orta Doğu'da yer alan ve tarihsel olarak önemli coğrafi ve ulusal bölgedir.