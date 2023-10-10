İsrail Filistin gerginliğinde dünyanın umudu Türkiye!
Rusya-Ukrayna Savaşı’nda iki tarafla diyalog kurabilen tek ülke olan Türkiye yürüttüğü barış diplomasisiyle öne çıktı. Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Filistin gerginliğinde de dünyanın umudu oldu. Dünya medyası haberlerinde arabuluculuğun adresi olarak Türkiye'yi gösterirken, Başkan Erdoğan kabine sonrası yaptığı açıklamada arabuluculuğa hazır olduklarını belirtti.
Başkan Erdoğan önderliğinde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabuluculuk faaliyetleriyle, tahıl krizinin çözümü içi yaptığı hamlelerle dünyanın diplomasi üssü olan Türkiye, İsrail-Gazze gerginliğinde tansiyonun düşürülmesi için umudun adresi oldu.
Erdoğan'ın ilk günden bu yana taraflara itidal çağrısında bulunması ve önceki gün Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Açılış Töreni'ndeki konuşmasında "Huzurun yeniden tesisi için başlattığımız diplomatik çabaları yoğunlaştırarak sürdürmeye kararlıyız" demesi dünya medyasında geniş yankı uyandırdı.
GAZZE DİPLOMASİSİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısına bir süre ara vererek Filistin, İsrail, Lübnan, Katar ve Mısır liderleri ile telefonda görüştü. Erdoğan, Türkiye'nin bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini, göstermeye devam edeceğini belirtti.
"ARABULUCULUK İÇİN HAZIRIZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye olarak, (İsrail - Filistin) tarafların talep etmesi halinde esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazır olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.
Her şeyin olduğu gibi savaşın da bir adabı ve ahlakı olduğunu ve tüm tarafların buna riayet etmekle mükellef bulunduğunu kaydeden Erdoğan, "Altını çizerek hep ifade ettiğimiz gibi adil bir barışın kaybedeni olmaz. Bir şiddet sarmalına girilmesi ilave acıdan başka bir şey getirmez. İsrail yönetiminden Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik bombardımanlarını, Filistinlilerden de İsrail'deki sivil yerleşimlere yönelik tacizlerini durdurmalarını istiyoruz. Bu itidalli adım barışa giden yolun kapısını da aralayacaktır. Gün, fevri değil, devlet aklıyla, soğukkanlılıkla ve insanlık vicdanıyla etme günüdür. Türkiye olarak tarafların talep etmesi halinde esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazır olduğumuzu belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.
Amerikan CNN televizyonu, Erdoğan'ın bölgede söz sahibi olan tüm aktörleri barışa samimi bir biçimde katkıda bulunmaya davet ettiğinden bahsetti. İngiliz BBC haberinde Türkiye'nin tıpkı Rusya- Ukrayna Savaşı'nda olduğu gibi arabuluculuk yapabileceği belirtildi ve Türkiye'nin Filistin ve İsrail'le diyalog kurabildiğine vurgu yapıldı.
BAKAN FİDAN MESAİDE
Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İsrail ve Filistin'de yaşanan gerilimin ardından başlayan yoğun diplomasi trafiği üçüncü gününde devam etti. Fidan dün İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek mevkidaşıyla İsrail-Filistin'de yaşanan gelişmeleri ele aldı. Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov'la Ankara'da bir araya gelen Bakan Fidan daha sonra Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ve Ortadoğu Çalışmaları Enstitüsü'nün ortaklaşa düzenlediği program çerçevesinde Ankara'da bulunan bir grup ABD'li uzman ve akademisyeni kabul etti.
ÇOCUKLARIN GÖZYAŞLARI YÜREK DAĞLADI
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle evleri başlarına yıkılan, bomba seslerinin ağlattığı çocukların görüntüleri yürekleri dağladı. 10 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Marah el-Attar, "Oyuncaklarım evde kaldı. Geceleri karanlık. Bomba seslerinden çok korkuyorum" diyerek gözyaşı döktü.
74 BİN FİLİSTİNLİ BM OKULLARINA SIĞINDI
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, 7 Ekim'den bu yana 74 bin Filistinlinin Gazze Şeridi'ndeki 64 okula sığındığını açıkladı. Ailelerin barındığı bir okulun İsrail tarafından bombalandığı kaydedildi.
RUSYA: İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÖNKOŞUL
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Moskova'da görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "BM'de Filistin sorununun çözümüne ilişkin alınan kararlar, Filistin ile İsrail'in barış ve güvenlik içinde bir arada yaşamasının önkoşulu. Bu, Filistin ve İsrail şeklinde iki devletin iyi komşulukla, barış ve güvenlik içinde bir arada yaşamasının önkoşuludur. Bugün tam da bunu konuştuk" dedi.
EZAN OKUNURKEN CAMİYİ VURDULAR!
İsrail'in hava saldırılarında Gazze'nin batısındaki Es-Susi Camisi yıkıldı. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında vurulan cami sayısı 6'ya yükseldi. İsrail daha önce de Gazze'deki El-Yermuk, El-Emin Muhammed, Ahmed Yasin, Muhammed el-Habib ve El-Garbi camilerini vurmuştu. New York Times'ın haberinde Es-Susi Camisi'nin sabah ezanının okunduğu sırada vurulduğu kaydedildi.
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