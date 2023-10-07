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BM yarın olağanüstü toplanıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.10.2023
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BM yarın olağanüstü toplanıyor

Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyonun ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Pazar günü Türkiye saati ile 22.00'de toplanacağı açıklandı.

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