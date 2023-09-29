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Pakistan'da peş peşe terör saldırıları!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.09.2023 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023
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Pakistan’da peş peşe terör saldırıları!

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda düzenlenen bombalı terör saldırısında en az 52 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan Pakistan'da ikinci bir terör saldırısı düzenlendi. Camiye yapılan saldırıda 50'ye yakın kişi enkaz altında kaldı.

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