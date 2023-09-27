Irak Musul'da düğün faciası! Ölü sayısı 100'ü geçti | Gelin ve damat dans ettiği esnada yangın çıktı
Son dakika haberine göre Irak’ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında 113 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının ise 500’e çıktığı belirtildi.
Havai fişekler nedeniyle çıktığı bilgisi basına yansıyan yangın esnasında düğün salonunda 800 kişinin bulunduğu öğrenildi.
Irak haber ajansı INA'nın daha önce Musul Sağlık Dairesinden bir kaynağa dayandırdığı haberde, yangında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.
Yangın bölgesine çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edilirken, İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari'nin de bölgeye gideceği duyurulmuştu.
Gelin ve damadın dans ettiği esnada çıkan yangın görüntüleri sosyal medyaya da yansımıştı. Görüntülerde insanların panik içinde sağa sola koşuşturdukları yer almıştı.
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