Eski ABD Başkanı Donald Trump Georgia'daki Fulton İlçe Hapishanesine teslim olmak için yola çıktı!
Son dakika: ABD’nin eski Başkan’ı Trump, Georgia'daki Fulton İlçe Hapishanesine teslim olmak üzere yola çıktı. Trump hapse giren ilk ABD başkanı olacak.
TRUMP'A DAHA ÖNCE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR
98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" gibi iddiaların da yer aldığı 13 suçlama yöneltildi.
Trump'ın yanı sıra iddianamede aralarında avukatları, kampanya ekibinden isimler ve eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'ın da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltildi.
İddianamede şu ifadelere yer verildi:
"Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan ABD başkanlık seçimini kaybetti. Kaybettiği eyaletlerden biri de Georgia'ydı. Trump ve bu iddianamede suçlama yöneltilen diğer sanıklar, Trump'ın kaybettiğini kabul etmeyi reddettiler ve seçimin sonucunu yasa dışı bir şekilde Trump lehine değiştirmek için bilerek ve isteyerek bir komploya katıldılar. Bu komplo, Georgia'nın Fulton ve başka bölgelerinde ve diğer eyaletlerde iki veya daha fazla tehdit ve şantaj yoluyla menfaat elde etme faaliyeti gerçekleştirmeye yönelik ortak bir plan ve amaç içeriyordu."
TRUMP, SAVCIYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Trump, dün sabah sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, soruşturmayı yürüten Fulton Bölge Savcısı Fani Willis'i hedef almıştı.
Kendisinin seçim sonuçlarına müdahale etmediğini savunan Trump, "seçimde hile yapanlar ve seçimi çalanların" seçim sonuçlarına müdahale ettiğini ve onların yargılanması gerektiği görüşünü paylaştı.
Trump, bu suçlamaların neden 2,5 yıl önce değil de şimdi yapıldığını sorgulayarak, bunun "2024 başkanlık seçimlerine müdahale" olduğu vurgusunu yinelemişti.
OY MAKİNELERİ MESELESİ
Bunların yanı sıra Georgia'da, Cumhuriyetçi yerel bir seçim yetkilisinin, 2020 seçimlerinden sonra Trump için çalışan iki kişiyi oy makinesi verilerini göstermek için bölge seçim ofisine aldığı görüntüler ortaya çıkmıştı.
Görüntülerde, Cumhuriyetçi ilçe seçim yetkilisi Cathy Latham'ın, Trump'ın avukatı Sidney Powell için çalışan Scott Hall ve Paul Maggio adlı iki kişiyi Coffee bölge seçim ofisine soktuğu görülüyordu.
"SullivanStricker" adlı veri bilimi şirketi çalışanı Hall ile Maggio'nun, Powell'in talebi üzerine seçim ofisine gittiği iddia edilmişti.
TRUMP'A AÇILAN DAVALAR
Eski ABD Başkanı Trump, 3 Ağustos'ta 2020 Başkanlık Seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla ilgili kendisine yöneltilen suçlamalara yönelik Washington DC'de mahkemeye çıkmıştı.
"ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemek için komplo kurma", "resmi bir süreci engelleme ve engellemeye teşebbüs", "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" suçlamalarını reddeden Trump, suçlanmasının "seçimlere müdahale" ve "cadı avı" olduğunu söylüyor.
Trump, 13 Haziran'da Miami'de mahkemeye çıkmış, başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemeye yönelik 37 suçlamayı reddetmişti. Trump'a, 27 Temmuz'da yardımcısı ve çalışanlarına Mar-a-Lago'daki malikanesinden çıkan gizli belgelerle ilgili güvenlik kamerası görüntülerini silmeleri talimatını verdiği iddiası dahil ilave üç suçlama yöneltilmişti.
Daha önce de 2016 Başkanlık Seçimi sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar nedeniyle de Trump, 4 Nisan'da New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.
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