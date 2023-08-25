Eski ABD Başkanı Donald Trump Georgia’daki Fulton İlçe Hapishanesine teslim olmak için yola çıktı!

TRUMP'A DAHA ÖNCE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" gibi iddiaların da yer aldığı 13 suçlama yöneltildi.

Trump'ın yanı sıra iddianamede aralarında avukatları, kampanya ekibinden isimler ve eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'ın da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltildi.

İddianamede şu ifadelere yer verildi:

"Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan ABD başkanlık seçimini kaybetti. Kaybettiği eyaletlerden biri de Georgia'ydı. Trump ve bu iddianamede suçlama yöneltilen diğer sanıklar, Trump'ın kaybettiğini kabul etmeyi reddettiler ve seçimin sonucunu yasa dışı bir şekilde Trump lehine değiştirmek için bilerek ve isteyerek bir komploya katıldılar. Bu komplo, Georgia'nın Fulton ve başka bölgelerinde ve diğer eyaletlerde iki veya daha fazla tehdit ve şantaj yoluyla menfaat elde etme faaliyeti gerçekleştirmeye yönelik ortak bir plan ve amaç içeriyordu."