Ukrayna'dan tahıl anlaşması açıklaması! Başkan Erdoğan'ı işaret etti: Tek lider
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na döndürebilecek tek lider olduğunu belirtti.
Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerinde son sürat devam ediyor.
Rusya'dan gelen haberler ise dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor.
BAŞKAN ERDOĞAN ÖNCÜLÜK ETMİŞTİ
Başkan Erdoğan'ın üstün çabaları sayesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.
Geçtiğimiz günlerde ise Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tahıl Koridoru ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.Yapılan açıklamada Ukrayna'nın Karadeniz Tahıl Koridoru'nu Kırım Köprüsü'ne saldırıda kullandığı ifade edilerek anlaşma sonlandırıldı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.
UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili Ukrayna devlet ajansı Ukrinform'a açıklamada bulundu.
Rusya'nın anlaşmayı durdurduğunu anımsatan Kuleba, Ukrayna'nın Türkiye ile Putin'in bu anlaşmaya dönmesi konusunda etkileşimde olduğunu ifade etti.
PUTİN'İN DÖNMESİNİ SAĞLAYACAK TEK LİDER: ERDOĞAN
Kuleba, şunları kaydetti:
"Ukrayna, Putin'in Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na dönmesi için Erdoğan ile koordinasyon halinde. Erdoğan da bu konuda Zelenskiy ile koordinasyon içinde. Bu karşılıklı çıkar. Erdoğan, Putin'in anlaşmaya dönmesini sağlayabilecek tek lider."
BLİNKEN'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin New York kentinde düzenlenen çatışmaların neden olduğu kıtlık ve gıda güvensizliği konulu Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık etti. Blinken toplantıda yaptığı konuşmada, "Birleşmiş Milletlerin her üyesi Moskova'ya 'yeter' demeli. Karadeniz'i şantaj aracı olarak kullanılması yeter. Dünyanın en savunmasız insanlarına koz olarak davranılması yeter. Bu haksız ve vicdansız savaşa yeter" dedi.
Blinken, "Gerçekte, yaptırımlar gıda ve gübreyi açıkça dışlıyor. Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan vazgeçtiği sırada, Rusya her zamankinden daha yüksek fiyatlarla daha fazla tahıl ihraç ediyordu" ifadelerini kullandı.
ABD'nin 11 Afrika ülkesi ve Haiti'ye gıda güvensizliğine yol açan etmenlerle mücadele etmek ve dayanıklılığı artırmak için 362 milyon dolarlık yeni fon sağlayacağını aktaran Blinken, yaklaşık 90 ülkenin gıdanın bir savaş silahı olarak kullanılmasına ve sivillerin bir savaş taktiği olarak aç bırakılmasına son vermek için harekete geçmeyi" taahhüt ettiklerini ifade etti.
Blinken ayrıca, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı eski haline getirmek için çalışan Türkiye ve diğer aktörlere teşekkür etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 7 kez maruz kaldığı yıldırım çarpmaları sonucunda vücudunda büyük yaralar ve yanıklar oluşsa da sağ kurtulmayı başararak Guinness Dünya Rekolarına giren Roy Sullivan 71 yaşında nasıl ölmüştür?
- 1896 Atina Olimpiyatlarına katılan ve modern olimpiyatlarda resmi olarak bu zamana kadar yarışan en genç atlet olan Dimitrios Loundras bu unvanı kazandığında kaç yaşındaydı?
- MS 244-249 arasında hüküm sürmüş Roma İmparatorunun lakabı ve adı hangisidir?
- İbn-i Sina'nın asırlık reçetesi! Saç beyazlamasını durduruyor! 40 gün boyunca her sabah...
- İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI SON DAKİKA 2023! Öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? e-Devlet / MEBBİS sonuç ekranı!
- 3 burç zirveye yerleşti! Beyinleri makine gibi çalışıyor! İşte en zeki burç sıralaması 2023!
- iPhone 15 ne zaman çıkacak, kaç TL olacak 2023? IPHONE 15 özellikleri, fiyat listesi...
- Halkbank duyurdu! Hesabına TL yatıranlara 32 gün sonra 8.661,92 TL EK nakit para ödemesi yapılacak
- Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir? Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu kaç yaşında, nereli? Hayatı ve kariyeri...
- Metin Gürak kimdir? Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?
- BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2023 | BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Sonuç sorgulama ekranı! meb.gov.tr
- KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2023 ÖSYM KPSS alan bilgisi ve ÖABT sonuçları... Kaç yıl geçerli olacak?