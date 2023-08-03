Ukrayna’dan tahıl anlaşması açıklaması! Başkan Erdoğan’ı işaret etti: Tek lider

PUTİN'İN DÖNMESİNİ SAĞLAYACAK TEK LİDER: ERDOĞAN

Kuleba, şunları kaydetti:

"Ukrayna, Putin'in Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na dönmesi için Erdoğan ile koordinasyon halinde. Erdoğan da bu konuda Zelenskiy ile koordinasyon içinde. Bu karşılıklı çıkar. Erdoğan, Putin'in anlaşmaya dönmesini sağlayabilecek tek lider."

BLİNKEN'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin New York kentinde düzenlenen çatışmaların neden olduğu kıtlık ve gıda güvensizliği konulu Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık etti. Blinken toplantıda yaptığı konuşmada, "Birleşmiş Milletlerin her üyesi Moskova'ya 'yeter' demeli. Karadeniz'i şantaj aracı olarak kullanılması yeter. Dünyanın en savunmasız insanlarına koz olarak davranılması yeter. Bu haksız ve vicdansız savaşa yeter" dedi.