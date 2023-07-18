Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti manşetlerde geniş yankı uyandırdı: İki kardeş ülke
Başkan Erdoğan'ın Körfez Turu kapsamındaki ilk durağı Suudi Arabistan oldu. Veliaht Prens Selman ile ekonomik işbirliği konusunda bir dizi temaslarda bulunan Başkan Erdoğan'ın bu önemli ziyareti Arap medyasında geniş yankı uyandırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkeleri turu Suudi Arabistan'dan başladı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, Cidde'nin ardından Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçecek.
Arap medyası beklendiği gibi ziyareti manşetlerinden veriyor. Suudi Arabistan'ın El Ahbar gazetesi, 'Erdoğan, Suudi Arabistan'ın en önemli Körfez ülkesi olduğunu vurguladı' manşetini attı. Başta enerji, savunma ve medya olmak üzere bir dizi anlaşmanın imzalandığını aktaran gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens'in Ankara-Riyad ilişkilerini geliştirmenin yollarını aradığını yazdı.
El Ahbar gazetesi, ayrıca 'Muhammed bin Selman Erdoğan'la birlikte Togg sürdü' başlıklı bir habere yer verdi. Okuyucularına Türkiye'nin ürettiği elektrikli otomobile dair bilgiler veren gazete, Veliaht Prens Selman'ın Erdoğan'ın hediye ettiği araçlardan biriyle Cidde'deki konutuna gittiğini yazdı.
Sabq gazetesindeki bir analizin başlığı ise, 'Erdoğan neden Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyor?' oldu. Riyad ve Ankara arasındaki ikili ilişkilerin büyük bir gelişmeye tanık olduğu yorumunu yapan analiz, tarafların ortak bir vizyon bulmak için görüş alışverişinde bulunduğunu bildirdi. Yazı, askeri, siyasi, güvenlik ve kültürel düzeylerde söz konusu gelişmenin kaydedildiğini belirtti.
El Vatan gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el Selam Sarayı'nda Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından resmi törenle karşılandığını, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın doğrudan yatırımları artırmak için işbirliği arayışında olduğunu aktardı. Gazetedeki haberde Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çerçevesinde hayata geçirecek mega projelerde Türk şirketleri için geleceği parlak fırsatların söz konusu olduğu vurgulandı.
Erdoğan ve Veliaht Prens buluşmasını geniş şekilde sayfasına taşıyan El Riyad gazetesi, Türkiye ve Suudi Arabistan için 'iki kardeş ülke' ifadesini kullandı. Liderlerin bölgesel gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkilerde geliştirilecek fırsatları gözden geçirdğini bildiren El Riyad, ziyaretten çok sayıda fotoğraf kullandı.
Ankara ve Riyad arasında birçok anlaşmanın imzalandığını dile getiren Okaz gazetesi, enerji, savunma, doğrudan yatırım ve medya alanlarının yanı sıra Türk teknoloji şirketi Baykar'la da iki sözleşme imzalandığını aktardı.
Al Jazirah, 'Veliaht Prens Erdoğan'la bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı' başlığını tercih etti, görüşmelere katılan Türk ve Suudi heyetlerin uzun bir listesini yayımladı.
Londra merkezli Şarkul Avsat, muhtemel işbirliği alanlarını ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Selman'ın birçok anlaşmayı hayata geçirdiğini yazdı. Gazete ayrıca, Selman'ın Erdoğan'a kalacağı otele kadar eşlik ettiğini de ekledi.
Arab News internet sitesi, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Cidde'de Suudi Veliaht Prens tarafından ağırlandı' başlıklı haberinde iki ülke arasında geçen yıl 6,5 milyar dolarlık ticaret gerçekleştiğini hatırlattı. Site, Erdoğan'ın 200 iş insanı ve şirket sahibiyle geldiği Suudi Arabistan'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a gideceğini kaydetti.
Al Jazeera English, 'Erdoğan Körfez turunda Suudi Arabistan'a ulaştı' başlığını attığı haberde Türk liderin sonraki duraklarının Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri olacağını, Ankara'nın yabancı yatırımda artış aradığını yazdı. Ankara ve Riyad yönetimlerinin geçmiş yıllardaki sorunların ardından ilişkileri onardığı yorumunu yapan Al Jazeera, geçen yıldan bu yana hem Erdoğan'ın hem de Veliaht Prens Selman'ın karşılıklı ziyaretlerde bulunduğunu hatırlattı.
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