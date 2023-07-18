Başkan Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyareti manşetlerde geniş yankı uyandırdı: İki kardeş ülke

Londra merkezli Şarkul Avsat, muhtemel işbirliği alanlarını ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Selman'ın birçok anlaşmayı hayata geçirdiğini yazdı. Gazete ayrıca, Selman'ın Erdoğan'a kalacağı otele kadar eşlik ettiğini de ekledi.

Arab News internet sitesi, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Cidde'de Suudi Veliaht Prens tarafından ağırlandı' başlıklı haberinde iki ülke arasında geçen yıl 6,5 milyar dolarlık ticaret gerçekleştiğini hatırlattı. Site, Erdoğan'ın 200 iş insanı ve şirket sahibiyle geldiği Suudi Arabistan'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a gideceğini kaydetti.

Al Jazeera English, 'Erdoğan Körfez turunda Suudi Arabistan'a ulaştı' başlığını attığı haberde Türk liderin sonraki duraklarının Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri olacağını, Ankara'nın yabancı yatırımda artış aradığını yazdı. Ankara ve Riyad yönetimlerinin geçmiş yıllardaki sorunların ardından ilişkileri onardığı yorumunu yapan Al Jazeera, geçen yıldan bu yana hem Erdoğan'ın hem de Veliaht Prens Selman'ın karşılıklı ziyaretlerde bulunduğunu hatırlattı.