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Son dakika | DEAŞ lideri Usame El Muhacir'in öldürüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.07.2023 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023
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Son dakika | DEAŞ lideri Usame El Muhacir’in öldürüldü

Son dakika haberi... ABD sözde DEAŞ lideri Usame El Muhacir'in 7 Temmuz'da Suriye'nin doğusunda öldürüldüğünü açıkladı.

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