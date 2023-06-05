MI6 Başkanı Richard Moore'dan yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Türkçe tebrik
İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6'nın Başkanı Richard Moore, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı tebrik etti.
MI6 Başkanı Richard Moore, MİT eski Başkanı ve yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Türkçe bir paylaşımla tebrik etti.
Moore, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım!" ifadelerini kullandı.
Tebrik mesajına sehven Hakan Fidan ismiyle açılmış bir hesabı ekleyen Moore, yaptığı bir sonraki paylaşımda, "Hay aksi, bu utanç verici! ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!" ifadesine yer verdi.
Moore, 2014-2017 yıllarında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi olarak Türkiye'de görev yapmıştı.
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