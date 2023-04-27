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Piyasalar merakla bekliyordu! ABD'de büyüme verisi beklentilerin altında kaldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.04.2023 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023
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Piyasalar merakla bekliyordu! ABD’de büyüme verisi beklentilerin altında kaldı

Son dakika haberine göre ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,1 ile beklentilerin altında büyüdü.

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