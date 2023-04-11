ABD’de kan donduran vahşet! Cami imamı sabah namazı kıldırırken bıçaklandı
Kan donduran vahşet geçen gün ABD'nin New Jersey eyaletinde meydana geldi. Türk ve Müslüman toplumunun yoğun yaşadığı Paterson kentinde cami imamı, pazar günü sabah namazını kıldırırken bıçaklı saldırıya uğradı. İşte korkunç olayın detayları...
Omar Mosque isimli caminin imamı Sayed El-Nakib, 9 Nisan Pazar günü sabah namazını kıldırırken secdeye gittiği esnada cemaatin arasına saklanan saldırgan tarafından bıçaklandı.
Caminin güvenlik kamerası kayıtlarına, üçüncü safta yer tutan 32 yaşındaki Şerif Zorba isimli saldırganın, secde halindeki cemaatin üzerinden atlayarak elindeki bıçağı 65 yaşındaki imamın sırtına saplaması net olarak yansıdı. Daha sonra elindeki bıçakla kendisini durdurmaya çalışanları tehdit eden Zorba, caminin dış kapısına kaçmak üzereyken cemaat tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Camiye birkaç dakika uzaklıktaki Saint Joseph Hastanesi'nde tedavi altına alınan imam El-Nakib'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı. İfadesinde İstanbullu olduğunu belirten ve kısa süre önce ABD'ye geldiği anlaşılan zanlının, dün gerçekleşen ilk duruşmasına Türk tercüman eşliğinde Bergen İlçe Hapishanesinden çevrim içi katıldığı, "ruhsatsız silah taşımak ve adam öldürmeye teşebbüs etmekle" suçlandığı belirtildi.
Basın açıklamasında, olayın detaylarına yer veren cami yönetimi, Zorba'nın saldırıyı neden gerçekleştirdiği konusuna değinmezken, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ MÜSTAKİL ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 11 Nisan TOKİ Ankara ARSA kazananların isimleri! Şanlıurfa, Osmaniye kura sonuçları!
- 10 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Sigaraya son dakika zam geldi mi 2023? 11 Nisan sigara fiyatlarına zam var mı, olacak mı?
- AK PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 | 28. dönem Ak Parti Antalya milletvekili adayları kim oldu? 14 Mayıs seçimi...
- Ak Parti Konya milletvekili adayları listesi açıklandı 2023! 28. Dönem Ak Parti Konya milletvekilleri adayları açıklandı mı?
- AK Parti Kocaeli milletvekili adayları tam liste belli oldu! 28. Dönem AK Parti Kocaeli milletvekilleri kimler?
- AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023! 1. ve 2. Bölge 28. dönem Ak Parti Bursa milletvekili adayları kim oldu?
- AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023! 28. dönem AK Parti İzmir milletvekili adayları kimler oldu?
- AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 / 1. 2. 3. Bölge AK Parti İstanbul milletvekili aday kimler oldu? Aday isimleri tam liste
- AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 | 28. Dönem AK Parti Ankara 1. 2. 3. bölge milletvekili adayları kimler? İşte tam isim listesi
- %36,36 zam kesinleşti! Ödemelere kallavi zam geldi! Yüzler güldü, hesaplara + 3.750 TL yatırılacak: Listede adınız var mı öğrenin!
- EYT'de prim gün sayısı güncellendi! 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! 4A ile 4B farkı tarih olacak! 1800 gün indirim...