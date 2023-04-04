SON DAKİKA | Eski ABD Başkanı Donald Trump "prosedür gereği" tutuklandı

BIDEN'DAN AÇIKLAMA

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentine giden Biden, burada temiz hidrojen üreten bir elektrik santralini ziyaret etti.

Biden, burada yaptığı konuşmada, yakıt tasarrufu ve temiz enerjilerin önemine değindi. Biden, bu kapsamda kendi idaresi altında yaptıkları yatırımlardan bahsetti.