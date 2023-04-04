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SON DAKİKA | Eski ABD Başkanı Donald Trump "prosedür gereği" tutuklandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.04.2023 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023
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SON DAKİKA | Eski ABD Başkanı Donald Trump prosedür gereği tutuklandı

Hakkında ceza davası açılan ilk eski ABD Başkanı olan Donald Trump'ın davası bugün görüldü. Yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'a "sus payı" ödenmesi sırasında ticari kayıtları tahrif ettiği iddiası sorulacak olan Trump, prosedür gereği tutuklandı. Mahkemede hakim karşısına çıkan Trump, hakkındaki 34 suçlamanın tümünü reddetti.

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısının yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödemesi yaptığı gerekçesiyle başlattığı soruşturmayla ilgili tutuklanmasını beklediğini duyurmuş ve bu nedenle protesto çağrısında bulunmuştu.

Hakkında ceza davası açılan ilk eski ABD Başkanı olan Donald Trump bugün New York'ta yargıç karşısına çıktı. Trump'a, eski porno yıldızı Stormy Daniels'a "sus payı" ödenmesi sırasında ticari kayıtları tahrif ettiği iddiası soruldu.

PROSEDÜR GEREĞİ TUTUKLANDI
ABD Başkanı Donald Trump, mahkeme sonrası prosedür gereği tutuklandı. Trump ile ilgili detayların birkaç saat içerisinde netleşmesi bekleniyor.

SUÇLAMALARI REDDETTİ
New York'ta yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkan eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki 34 suçlamanın tümünü reddetti.

ABD'DE NELER YAŞANDI?
Trump'ın mahkemeye çıkacağı haberi, New York'ta büyük hareketliliğe yol açtı. New York polisi, Trump destekçileri ve karşıtlarının olası protesto gösterileri nedeniyle hazırlık yapıp güvenlik önlemlerini arttırdı. Trump Tower çevresine barikatlar kuruldu. 2021'deki Kongre baskınına benzer olaylar yaşanmasından endişe ediliyor.

BIDEN'DAN AÇIKLAMA
Minnesota eyaletinin Minneapolis kentine giden Biden, burada temiz hidrojen üreten bir elektrik santralini ziyaret etti.

Biden, burada yaptığı konuşmada, yakıt tasarrufu ve temiz enerjilerin önemine değindi. Biden, bu kapsamda kendi idaresi altında yaptıkları yatırımlardan bahsetti.

YENİ KONGRE BASKINI ENDİŞESİ
Konuşmasından önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, Trump'ın New York'ta hakim karşısına çıkacak olmasıyla ilgili herhangi bir taşkınlık olması ihtimalinden endişelenip endişelenmediğiyle ilgili soruyu, "Hayır, New York Polis Departmanına güveniyorum." şeklinde cevapladı.

Biden, mevcut hukuk sistemine inancı olup olmadığına ilişkin bir soruya ise "Evet." yanıtını verdi.

BEYAZ SARAY'DAN BARIŞÇIL OLUNMASI ÇAĞRISI
Biden'ın programı nedeniyle seyahat ettikleri uçakta soruları yanıtlayan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Dalton da protesto ihtimaline karşı insanları barışçıl kalmaya çağırdı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, bugün düzenlediği basın toplantısında, protestolarda yaşanabilecek olası taşkınlıklara karşı şehirde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirtmişti.

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