Yunanistan Kemal Kılıçdaroğlu’na umut bağladı: Erdoğan kaybederse Türk savunma sanayii çökecek

Yunan spiker, "Mayıs ayında kişisel değerlendirmem, eğer yanılmıyorsam burada tekrar görüşeceğiz. Seçimi muhalefet kazanırsa, bizim bir F-16 Viper almamıza gerek kalmayacaktır." dedi.

Kılıçdaroğlu kazandığı takdirde Türkiye'nin flolarını yükseltmeyeceğini ifade eden Yunan spiker, "Rafale (Fransız savaş uçağı) bile almamıza gerek kalmayacak. Çünkü komşu, filolarını dahi yükseltmeyecektir." ifadelerini kullandı.