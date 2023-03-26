Yunanistan Kemal Kılıçdaroğlu'na umut bağladı: Erdoğan kaybederse Türk savunma sanayii çökecek
Yunanistan'da yayın yapan Bluesky TV isimli kanalda Türkiye seçimlerine ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulunuldu. Yunan spiker Ioannis Theodoratos, 14 Mayıs'taki seçimleri Başkan Erdoğan'ın kazanması durumunda yerli ve milli savunma sanayi hamlelerinin artacağını ifade ederken; Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda ise bu hamlelerin sürmeyeceğini ve Yunanistan'ın ABD ve Fransa'dan savaş uçakları almasına gerek kalmayacağını söyledi.
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru adım adım yaklaşılırken, dış basın da Türkiye seçimlerini yakından takip ediyor.
Özellikle komşu Yunanistan'da birçok medya kuruluşu Türkiye seçimlerine ilişkin analiz ve yorumlarda bulunuyor.
YUNAN KANALINDA MUHALEFETİ DESTEKLEYEN TAVIR
O kanallardan biri de BlueSky TV oldu. Yunan kanalında spiker Ionnis Theodoratos'un yaptığı açıklamalar gündem olurken, Theodoratos Türkiye'de muhalefeti destekleyen tavır içerisine girdi ve 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere dair yorumlarda bulundu.
"ERDOĞAN KAZANIRSA SAVUNMA SANAYİ HAMLELERİ SÜRER"
Yunan spiker, Başkan Erdoğan'ın 14 Mayıs'tan zaferle ayrılması durumunda yerli ve milli savunma sanayi hamlelerinin süreceğine dikkat çekerek "Özellikle Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinden sonra bu programlar artarak devam edecektir." dedi.
"KILIÇDAROĞLU KAZANIRSA F-16, RAFALE ALMAMIZA GEREK YOK"
Seçimi 6'lı koalisyonun ortak adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda ise Theodoratos, savunma sanayi hamlelerinin duracağını ifade etti.
Yunan spiker, "Mayıs ayında kişisel değerlendirmem, eğer yanılmıyorsam burada tekrar görüşeceğiz. Seçimi muhalefet kazanırsa, bizim bir F-16 Viper almamıza gerek kalmayacaktır." dedi.
Kılıçdaroğlu kazandığı takdirde Türkiye'nin flolarını yükseltmeyeceğini ifade eden Yunan spiker, "Rafale (Fransız savaş uçağı) bile almamıza gerek kalmayacak. Çünkü komşu, filolarını dahi yükseltmeyecektir." ifadelerini kullandı.
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