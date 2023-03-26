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İsrail'de iç savaş tehlikesi! Netanyahu'nun evinin önündeki barikat yıkıldı! İstifa edecek mi?

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 27.03.2023 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023
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İsrail’de iç savaş tehlikesi! Netanyahu’nun evinin önündeki barikat yıkıldı! İstifa edecek mi?

İsrail'de siyasi krize ve kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesinin ardından ülke genelinde şiddetli olaylar yaşanıyor.İsrail Ordusu Radyosu’na konuşan protestocular, Netanyahu’nun istifasına kadar yolları kapatacaklarını belirtirken Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennet "İsrail, 1967 savaşından bu yana en büyük tehlike ile karşı karşıya" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir "yargı reformu" planladıklarını paylaşmasının ardından üle genelinde gerilim tavan yaptı.

KANUN BOZMA YETKİSİ ELLERİNDEN ALINACAK

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclis'e devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkemenin, Meclis'in çıkardığı kanunları bozma yetkisinin büyük ölçüde elinden alınacağını belirtmişti.

İÇ SAVAŞ UYARISI

Hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı düzenlemesi, İsrail içinde ve uluslararası alanda yoğun şekilde eleştirilmişti. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, taraflara "iç savaş" uyarısı yaparak sunduğu alternatif tasarı da iktidar tarafından reddedilmişti.

NEW YORK BAŞKONSOLOSU İSTİFA ETTİ

İsrail'in New York Başkonsolosu Asaf Zamir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması üzerine istifa etti.

Zamir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstifa ediyorum." ifadesini kullandı.

ÜNİVERSİTELER GREVE GİDİYOR

Öte yandan, İsrail basını, ülkedeki üniversitelerin ikinci bir emre kadar ülke genelinde greve gittiklerini duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı pazar akşamı görevden almıştı.

SAVUNMA BAKANI YARGI DÜZENLEMESİNİN DURDURULMASI ÇAĞRISI YAPMIŞTI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkede siyasi krize ve kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması için hükümete çağrı yapmıştı.

Savunma Bakanı, "Ülke içindeki ayrılık, İsrail ordusuna ve savunma teşkilatına derinlemesine nüfuz etti. Bu, İsrail'in güvenliğine yönelik açık ve büyük bir tehdittir. Buna izin vermeyeceğim." demişti.

Savunma Bakanı Gallant'ın çağrısına, Likud içinden de destek gelmişti.

Likud milletvekilleri Yuli Edelstein ve David Bitan, Gallant'a katılarak, yasa tasarısının durdurulması ve diyalog çağrısında bulunmuştu.

İsrail basını, Likud Milletvekili ve Tarım Bakanı Avi Ditcher'ın da hükümetin yargı düzenlemesinin durdurulması yönünde görüş beyan ettiğini ileri sürmüştü. Ditcher yaptığı açıklamayla Netanyahu ve hükümetle koordinasyon halinde olduğunu duyurmuştu.

İSRAİL ÇÖKÜŞE GİDİYOR

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) üst düzey bir emniyet yetkilisine dayandırdığı habere göre, "İsrail'in düşmanları", ülkedeki yargı krizi nedeniyle ülkenin çöküşe gittiğini düşünüyor.

İsrail'deki emniyet daire başkanlarının bu konuda hemfikir olduklarının ifade edildiği haberde, "ülkenin düşmanlarının", askeri caydırıcılık kapasitesinin düştüğü varsayımından hareketle ve yargı sistemindeki son değişikliklerin ülkeyi siyasi ve uluslararası düzeyde kısıtladığı yönündeki değerlendirmelere binaen, ülkenin çöküşe gittiğini düşündüğü kaydedildi.

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