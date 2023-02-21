Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den önemli açıklamalar: Savaşı Batı başlattı

Son dakika haberleri... Rusya'nın başkenti Moskova'da ulusa sesleniş konuşması yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili, "Savaşı Batı başlattı, biz durdurmak için her eyi yaptık." dedi.

Putin'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

(Batı ülkeleri) Yugoslavya'yı, Irak'ı, Libya'yı parçalarken bütün dünyaya üstten bakmaya alıştılar. Batı elitleri prensipsiz bir yalan toplumuna dönüştü.

Yapıcı bir diyalog için bütün kapıları açtık ve yıllarca bu meseleleri çözmek için birlikte çalışma teklifinde bulunduk.

Dünyada ABD'nin olduğu kadar kimsenin askeri üssü yoktur. Bütün gezegen neredeyse onlarla dolu.

Rusya, Batı ile yapıcı bir diyalog içerisinde olmaya her zaman açık oldu ve yıllar boyunca ortak bir güvenlik sistemi oluşturulması üstünde çalışılmasını teklif etti. Batı ise bu sırada köle hâline gelmiş Ukrayna'yı 'büyük savaşa' hazırladı ve bugün de bunu yaptığını kabul ediyor.

Rusya sadece kendi çıkarlarını değil, dünyanın 'medeni' ülkeler ve diğerleri olarak bölünmemesi gerektiğini kararlılıkla savunuyor.

Batı ülkeleri Ukrayna'nın radikal milliyetçi birliklerinin askerlerini eğitti, onlara silah tedarik etti. Kiev, özel askeri operasyonun başlamasından önce de Batı ile silah tedariki için görüşmeler yürütüyordu.

Rusya için güç ve dönüm noktası olan, dünya için de çok büyük değişimlerin gerçekleştiği bir zamandan geçiyoruz.