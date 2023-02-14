Japonya’dan yardım eli! 15 ton ekipman taşıyan uçak Adana’ya iniş yaptı
Türkiye asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 10 ilde yıkıma sebep oldu. 85 milyon tek yürek olup yaraları sararken, dünya da Türkiye için harekete geçti. Japonya’dan içerisindeki sahra hastanesiyle birlikte toplamda 15,4 ton sağlık ekipmanıyla yola çıkan uçak, Adana’daki İncirlik 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı’na iniş yaptı. Uçaktan araçlara yüklenen malzemeler, depremzedeler için Gaziantep’e gönderilecek.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremden etkilenen 10 kente yurt içi ve yurt dışından yardımlar devam ediyor.
Bugün sabah saatlerinde de Japonya'dan kalkan ve içerisinde sahra hastanesiyle birlikte toplamda 15,4 ton tıbbi ekipman taşıyan uçak üsse iniş yaptı.
73 KİŞİLİK JAPON ARAMA-KURTARMA EKİBİ BÖLGEDE
Uçak indikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Büyükelçi Kazuhiro, bugün 15,4 tonluk tıbbi ekipmanın Gaziantep'e ulaştırılacağını söyledi.
36 kişiden oluşan sağlık ekibinin de bölgeye gideceğini kaydeden Kazuhiro, "Bundan sonra gelecek ekiple beraber toplamda 75 kişi gelmiş olacak. Ayrıca diğer sevkiyatlarla birlikte toplamda 25 tonluk ekipman ve yardım malzemesi ulaştırılmış olacak. Bugün sabah Ankara Esenboğa Havalimanı'na yardım malzemesi taşıyan başka bir Japon uçağı indi. İçerisinde çadır, uyku tulumu ve battaniye gibi 15 bin kişilik malzeme var. Bu malzemeler Kahramanmaraş ve Hatay'a gönderilecek. Deprem meydana geldikten hemen sonra arama-kurtarma ekibimiz bölgeye geldi. Şu an enkaz bölgelerinde 73 kişilik Japon ekip faaliyet gösteriyor. Ayrıca Japon hükümeti olarak finansal ve insani yardımda bulunuyoruz. Bu yardımlar, bölgedeki ihtiyaçlara göre devam edecek. Japonya'da gelen malzemelerin zor durumda kalan Türk dostlarımıza yardımcı olmasını diliyorum" dedi.
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