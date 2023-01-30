30 Ocak 2023, Pazartesi
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Son dakika: Pakistan'da camide patlama! 70'ten fazla yaralı var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.01.2023
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Son dakika: Pakistan’da camide patlama! 70’ten fazla yaralı var

Son dakika haberleri... Pakistan'da bir camide patlama meydana geldi. Sebebi henüz belirlenemeyen patlama nedeniyle en az 70 kişinin yaralandığı açıklandı.

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