Irkçı siyasetçi Rasmus Paludan yine Kur’an- Kerim yaktı! Danimarka ve İsveç basınından tepki yağdı: Aptal

SİNİR BOZUCU

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, eylemin kendisini rahatsız ettiğini belirtirken, Paludan için "Bu, sinir bozucu bir şekilde davranan bir kişidir" ifadesini kullandı.

RUSYA'DAN KINAMA

Danimarka'daki Rus Büyükelçiliği'nin açıklamasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı da, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Açıklamada saldırıyı gerçekleştirenler "şarlatan" olarak nitelendirilerek, "İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun bugün Danimarka'nın Kopenhag şehrinde aynı İslam düşmanı şarlatan tarafından tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz" sözlerine yer verildi.