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Kudüs'te sinagoga silahlı saldırı: En az 8 ölü

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 27.01.2023
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Kudüs’te sinagoga silahlı saldırı: En az 8 ölü

Kudüs'ün Neve Yaakov Mahallesi'ndeki bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kudüs'ün doğusundaki Neve Yaakov Mahallesi'nde bulunan bir sinagogta silahlı saldırı meydana geldi.

EN AZ 8 KİŞİ ÖLDÜ

Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

ŞÜPHELİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis, olay yerine aracıyla gelen ve etrafa ateş açan şüphelinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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