23 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kur'an-ı Kerim yakılması skandalı sonrası AB'den flaş çağrı: Adım atın

Kur'an-ı Kerim yakılması skandalı sonrası AB'den flaş çağrı: Adım atın

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.01.2023
ABONE OL
Kur’an-ı Kerim yakılması skandalı sonrası AB’den flaş çağrı: Adım atın

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Johannes Bahrke, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili İsveç makamlarının adım atması gerektiğini söyledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA