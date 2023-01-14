İsveç’teki PKK rezaletinin arkasındaki isim ortaya çıktı: Terörist Andreas! Başkan Erdoğan’ın maketini asmışlardı

Stockholm'ün kalbindeki olayın Türk ve İsveç hükümetlerini tamamen çıkmaza sürüklediğini kaydeden analiz, Ankara'dan yükselen sert tepkileri sıraladıktan sonra İsveç Başbakanı Kristersson'un Cuma günü bir televizyonda söylediği cümleleri hatırlattı. Ulf Kristersson, skandal görüntüyü İsveç'in NATO üyelik başvurusuna karşı bir 'sabotaj' olarak niteledi.

İsveç'in Haziran 2022'deki tarihi NATO zirvesinde Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirdiğini ileri süren Lena Mellin, maketin asılmasının Ankara'nın belirttiği gibi bir 'terör' olmadığını ve İsveç yasalarına göre bir suç teşkil etmediğini iddia etti.

"İnsanlar aptalca şeyler yaparlar ve bundan sonra da yapacaklar. İğrençlikler ve iğrenç şeyler de yapıyorlar, birçok kez" diyen yazar Mellin, söz konusu hareketlerin hükümetleri şaşırtmaması gerektiğini savundu.

Başbakan Kristersson ve Dışişleri Bakanı Billström'e Türkiye hakkında konuşmayı bırakmalarını tavsiye eden analiz, Ankara'dan 2023'ün ikinci yarısına kadar NATO üyeliğine yönelik herhangi bir adım beklenmeyeceğini kaydetti. Yazar Mellin, Türkiye'nin maket skandalına verdiği tepkiyle dünyada dikkat çekmeye çalıştığını öne sürdü.