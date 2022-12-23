Avrupa'da işçi grevi her geçen gün büyüyor! İspanya'da 701 uçuş iptal edidi
İngiltere ve Fransa'daki grevlerin ardından İspanya'da da ekonomik kriz giderek büyüyor. İspanya'da tarifeli hava yolu şirketlerinden Vueling ve Air Nostrum'da çalışanların grevde olması nedeniyle 70 kadar uçuş iptal edildi.
İspanya'da ucuz tarifeli hava yolu şirketlerinden Vueling ve Air Nostrum'un çalışanlarının grevi sebebiyle gün içerisinde 70 kadar uçuşun iptal edildiği bildirildi.
Kabin memurları ve pilotların maaş artışı talebiyle başlattıkları grev özellikle Santiago de Compostela, Malaga, Büyük Kanarya, Murcia, İbiza, Madrid ve Palma de Mallorca kentlerindeki havalimanlarını etkiliyor.
Noel Bayramı'nın haftasında yapılan ve programlı uçuşların yüzde 20'sini etkilediği belirtilen grev, çok sayıda turistin seyahat planlarını değiştirmesine yol açtı.
Sendikalardan yapılan açıklamalarda, kabin memurları ve pilotların Kovid-19 döneminde kesintiye uğrayan maaşlarında artış ve çalışma koşullarında iyileştirme talep ettiği ifade edildi.
Hava yolu şirketlerinin grev takvimi şöyle açıklandı:
Ryanair: 26, 27, 28, 29 Aralık ve 2, 3, 4, 5 Ocak 2023
Vueling: 23, 24, 25, 26, 30, 31 Aralık ve 1, 2, 5, 6, 8, 9 Ocak 2023
Air Nostrum: 23, 26, 27, 29, 30 Aralık ve 2, 3 Ocak 2023
İspanya Ulaştırma Bakanlığı, yasa gereği programlı uçuşların en az yüzde 77'sinin garanti edildiğini duyurdu.
Madrid'deki Barajas Havalimanı'nda özel güvenlik çalışanları da maaş artışı talebiyle süresiz greve başladı.
Fransız basınındaki haberlere göre, demir yolu şirketi SNCF çalışanları, maaş artışı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle dün akşamdan itibaren 19 Aralık'a kadar greve gitme kararı aldı.
Grev nedeniyle birçok sefer iptal edilirken, en çok aksama Paris ve banliyöleri arasında seferler yapan RER C ile R, N ve U hatlarında oldu.
SNCF ise vakit kayıplarını önlemek için yolculardan gün içinde sürekli güncel iç tren seferi saatlerini kontrol etmelerini istedi.
Öte yandan Paris-Limoges-Toulouse, Paris-Clermont, Nantes-Lyon, Toulouse-Hendaye ve Beziers-Clermont kentleri arasında sefer yapan hızlı trenler seferleri de önemli ölçüde iptal edildi. Söz konusu seferlerde de aksamalar yaşanıyor.
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