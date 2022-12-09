Arnavutluk Başbakanı Edi Rama: Başkan Erdoğan olmasaydı Avrupa’nın duvarları ayakta duramazdı

Türkiye'nin esnek ve pragmatik yaklaşımıyla, Avrupa'ya ve küresel güvenliğe katkıda bulunan bir ülke olduğunu vurgulayan Rama, Türkiye'nin güçlü ve iyi ortaklıklar geliştirmek için girişimlerde bulunduğuna dikkati çekti.

"TÜRKİYE ARA BULUCULUK YAPTI"

Rama, Türkiye'nin son zamanlarda da görüldüğü gibi, geleneksel güvenliğin yanı sıra enerji, gıda tedariki ve göç gibi alanlarda yeni ortaya çıkan güvenlik sorunlarına ilişkin birçok anlaşmazlıkta ara buluculuk yaptığını ve yapabileceğini dile getirdi.