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Son dakika: Kremlin'den ABD'ye Putin-Biden görüşmesi için kritik mesaj! Ordu Ukrayna'dan çıkacak mı?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.12.2022
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Son dakika: Kremlin’den ABD’ye Putin-Biden görüşmesi için kritik mesaj! Ordu Ukrayna’dan çıkacak mı?

Son dakika haberleri... Kremlin, Putin’in Biden ile müzakereye açık olduğunu ancak Rus ordusunun Ukrayna’dan çıkmaya hazır olmadığını bildirdi.

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