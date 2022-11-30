Reuters: DEAŞ lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü açıkladı! Yeni teröristbaşını duyurdular
Reuters haber ajansı, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Örgütün kaynaklarına dayandırılan habere göre; teröristler yeni lideri olarak, Ebu'l-Hüseyni'l-Hüseyni'l-Kuraşi'yi seçti.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) öldürülmesi veya yakalanması için 5 milyon dolar ödül koyduğu DEAŞ'ın lideri Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi'nin şubat ayında öldürüldüğünü duyurmuştu.
DEAŞ'IN YENİ LİDERİ DE ÖLDÜRÜLDÜ
İngiltere merkezli Reuters haber ajansının son dakika haberine göre; terör örgütü DEAŞ, elebaşları Ebu İbrahim El-Haşimi El-Kureyşi'nin ölümünden sonra teröristbaşı seçilen Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi'nin de öldürüldüğünü açıkladı.
YERİNE GELEN İSMİ AÇIKLADILAR
DEAŞ Sözcüsü tarafından Telegram'dan yapıldığı öne sürülen açıklamaya göre; örgütün yeni lideri olarak, Ebu El-Hüseyn El-Hüseyni El-Kureyşi seçildi.
BİR ÖNCEKİ LİDERİN ÖLÜMÜNÜ BIDEN DUYURMUŞTU
ABD Başkanı Joe Biden, o dönemde yaptığı yazılı açıklamada, "Dün gece benim emrimle, kuzeybatı Suriye'deki ABD askeri güçleri, Amerikan halkını ve müttefiklerini korumak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için başarılı bir terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdi. Silahlı Kuvvetlerimizin beceri ve cesareti sayesinde, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi etkisiz hale getirildi. Tüm Amerikan personeli operasyondan sağ şekilde çıktı. Tanrı askerlerimizi korusun" demişti.
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