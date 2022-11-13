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Şefkat Eli Derneği: İdlib'de 100 aileye briket konutlar teslim edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.11.2022
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Şefkat Eli Derneği: İdlib’de 100 aileye briket konutlar teslim edildi

Afrika ve Afganistan gibi yoksulluğun derinden hissedildiği bölgelere yaptığı yardım projeleriyle dikkat çeken Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği, İdlib’de 100 ailenin barınma sorununa deva oldu. Şefkat Evleri projesi kapsamında 100 adet briket konut inşa eden dernek, savaş sonrası acıları devam eden Suriyeli ailelere konutlarını teslim etti.

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