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Azerbaycan duyurdu: Ermenistan ile çatışmalar başladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.09.2022 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
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Azerbaycan duyurdu: Ermenistan ile çatışmalar başladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokasyonu sonucu sınırda çatışmaların başladığını duyurdu

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