ABD Türk SİHA'ları Bayraktar TB2'nin kopasını aldı! ABD PENGUEN'i kullanacak
Dünya gündeminden düşmeyen Türk SİHA'ları dosta güven düşmana korku salmaya devam ediyor. Birçok ülkenin Türkiye'den almak için sıraya girdiği Bayraktar TB2'ler, ABD'yi de kopyacılığa düşürdü. Dünyanın savunmasına en çok para harcaya ülkesi olan ABD, Türk SİHA'ları Bayraktar TB2'nin kopyası olarak PENGUEN ile anlaştı.
Türkiye'nin terörle mücadelesinde etkili bir rol oynayan Bayraktar TB2 SİHA'lar dünya basınından dikkat çekmişti. Karabağ savaşında da gücünü göstererek Azerbaycan'ın Ermenistan'dan topraklarını kurtarmasında etkili olan TB2 SİHA'lar Avrupa ülkeleri tarafından mercek altına alındı.
ABD İMZAYI ATTI
Başarısını tüm dünyaya ispatlayan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA), daha önce Türkiye'ye drone satmayan ABD'nin ordusunun da radarında. Ordu, Bayraktar TB2'ye çok benzeyen Penguen dronu için, Edge Autonomy ile bir anlaşma imzaladı.
Edge Autonomy istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) ve ayrıca hedefleme için çeşitli yükleri taşıyabilen hafif dronlar üretiyor. Edge Autonomy'den yapılan basın açıklamasına göre, işletme yaklaşık 25 yıldır ABD Savunma Bakanlığı ve NATO müttefiklerine insansız hava araçları üretiyor.
Şirketin açıklamasına göre son olarak, ABD ordusu ile Penguen dorone için bir anlaşma imzalandı.
BAYRAKTAR TB2'NİN KOPYASI: PENGUEN
Eskiden İHA Fabrikası olan Edge Autonomy, 2009 yılında Letonya'da kuruldu. 2022'nin başlarında şirket, Jennings Aeronautics ile birleşmenin ardından yeniden markalaştı.
Letonya, Kaliforniya ve Virginia'da ofisleri bulunan şirket, elektrikle çalışan Penguen BE ve dikey kalkış ve iniş yapabilen Penguen B VTOL dahil olmak üzere birkaç Penguen çeşidi üretiyor.
Penguen insansız hava araçları, görünüş olarak Türk yapımı Bayraktar TB2'ye çok benziyor ancak, Penguenler Bayraktar'a göre önemli ölçüde daha küçük.
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