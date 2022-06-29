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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş açıklama! Başkan Erdoğan NATO Zirvesi'nde | Tarihi kararlar alınacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.06.2022 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den flaş açıklama! Başkan Erdoğan NATO Zirvesi’nde | Tarihi kararlar alınacak

İspanya'nın başkenti Madrid'de Kral 6. Felipe'nin verdiği yemekle başlayan NATO Zirvesi'nde gözler bugüne çevrildi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, kritik zirve öncesi "tarihi kararlar alacağız" dedi. Türkiye'ye güvenceler verilmesiyle birlikte imzalanan mutabakat sonrası İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma süreci için "en hızlı kabul olacak" yorumu yapıldı. Başkan Erdoğan gün içerisinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün NATO Zirvesi'nde İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğe davet edilmesi, yeni Stratejik Konsept belgesinin kabul edilmesi, caydırıcılık ve savunmanın kuvvetlendirilmesi ve Ukrayna'ya desteğin artırılması gibi tarihi kararlar alınacağını söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN ZİRVEDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için görüşme alanına geldi. Başkan Erdoğan gün içerisinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.

OTURUM ÖNCESİ FLAŞ SÖZLER

Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin açılış oturumu öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.

"Bugün tarihi kararlar alacağız." diyen Stoltenberg, son olarak 2010'daki Lizbon Zirvesi'nde kabul edilen Stratejik Konsept belgesinin değişeceğini bildirdi.

Stoltenberg, o zamanki belgede Çin'den tek kelimeyle bahsedilmediğini, Rusya'nın stratejik ortak olarak görüldüğünü hatırlatarak, bugünkü belgede Rusya'nın NATO'nun güvenliğine doğrudan tehdit ve Çin'in NATO değerleri ve çıkarları karşısında sınama oluşturduğunun görüleceğini belirtti.

Caydırıcılık ve savunmanın kuvvetlendirileceğini kaydeden Stoltenberg, daha fazla yüksek hazırlıklı kuvvet ve muharip formasyonda birlik ile önceden konuşlandırılmış askeri malzemelerin hazırlanacağını hatırlattı.

Stoltenberg, 300 bin askerden oluşacağı açıklanan yüksek hazırlıklı kuvvetin gelecek yıl hazır olmasını beklediklerini, bu birliklerin kendi ülkelerinde hazır şekilde tutulacağını, masrafların ise farklı müttefik ülkelerce finanse edileceğini bildirdi.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA DAVET KARARI

Stoltenberg ayrıca Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından dün imzalanan üçlü muhtıranın ardından İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğe davet edilmesi konusunda bugün karar alınacağını söyledi.

İki ülkenin 18 Mayıs'taki üyelik başvurularının ardından haftalar içinde üyeliğe davet edilmesinin eşi görülmemiş şekilde çabuk bir süreç olduğunu vurgulayan Stoltenberg, iki ülkenin üyelik sürecinde 30 NATO müttefiki ülkenin meclislerinin de onayına ihtiyaç bulunduğunu, onay süreçlerinin ne kadar süreceği konusunda bir öngörü yapamayacağını ifade etti.

Stoltenberg, bugün NATO Zirvesi'nde ayrıca Ukrayna'nın askeri ihtiyaçları konusunda kapsamlı destek paketi üzerinde uzlaşı sağlanacağını, yük paylaşımı, iklim değişikliği ve siber güvenlik gibi birçok konuda görüşmeler yapılacağını ve kararlar alınacağını kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Madrid Zirvesi toplantıları öncesi basın mensuplarına konuştu. Stoltenberg, Finlandiya, Türkiye ve İsveç arasında varılan anlaşmanın önemli olduğunu belirterek, "Bu, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye ile daha da yakın iş birliği yapacağını açıkça belirtiyor" dedi.

Finlandiya ve İsveç'in halihazırda terörizmle mücadele kapsamında yasalarını düzenlediğini belirten Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç, terörizmle ilgili kanunlarını sıkılaştırmak için şimdiden adımlar attı. Yani bu uygulanmaya başlanmış bir şey. Bu anlaşmanın son derece önemli olduğunu düşünüyorum çünkü bu, tabii ki terörle mücadele de dahil olmak üzere tüm güvenlik endişelerimizi ele almak için müttefikler olarak bir arada durma taahhüdümüzü yansıtıyor. Bu, Finlandiya ve İsveç'in bilgi alışverişi, suçluların iadesi ve terörle genel mücadeleyle ilgili konularda Türkiye ile daha da yakın iş birliği yapacağını açıkça belirtiyor" diye konuştu.

Stoltenberg, müttefiklerin Türkiye'nin güvenlik endişelerine yönelik taahhütlerini bildireceklerini ifade ederek, "Ayrıca yarın zirvede terörden kaynaklanan sorunları ele alacağımız bir oturumumuz var. Müttefiklerin taahhütlerini ifade etmelerini ve ayrıca Türkiye'nin terörle ilgili olarak karşı karşıya olduğu güvenlik endişelerini ele almalarını bekliyorum" dedi.

"EN HIZLI KABUL EDİLME SÜRECİ"

Stoltenberg, son olarak Finlandiya ve İsveç'in bugün resmi olarak NATO üyeliği için davet edileceğini belirterek, "Finlandiya ve İsveç'i üye olmaya davet edeceğiz. Bu eşi görülmemiş derecede hızlı bir süreç oldu. Mayıs ortasında başvuru yapıldı ve şimdi katılım için davet yapılacak. Daha önce bu kadar hızlı bir süreç olduğunu sanmıyorum" dedi.

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