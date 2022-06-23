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İsveç devlet televizyonu terörist elebaşı Ferhat Abdi Şahin'e mikron uzattı! Terörist İsveç'ten destek istedi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.06.2022 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022
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İsveç devlet televizyonu terörist elebaşı Ferhat Abdi Şahin’e mikron uzattı! Terörist İsveç’ten destek istedi

Terör örgütü PKK ve uzantılarının en büyük destekçilerinden İsveç skandallarına bir yenisini daha ekledi. İsveç devlet televizyonu SVT, Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin'e mikrofon uzattı. Terörist elebaşı Şahin, İsveç'in kendilerine destek vermeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

İsveç devlet televizyonu SVT, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir röportaj yaptı.

İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile görüşmeler yaptığı bir dönemde SVT'ye saklandığı sözde makamından açıklamalarda bulunan Şahin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini terörden temizlemek için yapacağı muhtemel bir operasyona cevap vereceklerini söyledi.

Türkiye'nin muhtemel operasyonu için NATO ülkelerine baskı yaptığını iddia eden terörist elebaşı Şahin, "İsveç'in kendilerine verdiği desteğin devam etmesi ve bu desteğin siyasi ve ahlaki olduğunu açıklaması gerektiğini" kaydetti.

SVT, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim ile de Suriye'nin kuzeyinde saklandığı ABD askeri üssünde 25 Mayıs'ta röportaj yapmıştı.

Bu röportaja tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Özellikle İsveç, Stockholm'ün caddelerinde teröristleri gezdiriyor, kendi polisleriyle onları güvence altına alıyor. Hatta hatta görüşmeyi yaptıkları günün akşamında İsveç devlet televizyonunda Salih Müslim denen teröristi konuşturarak bize her türlü yanlışı yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.

İSVEÇ USLANMIYOR

İsveç'in Göteborg kentinde Götaplatsen Meydanı'nda toplanan bir grup terör örgütü yandaşı, İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması talebiyle gösteri düzenledi.

BEBEK KATİLİ POSTERLERİ AÇILDI

Gösteride terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşınırken, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterleri açıldı.

Şehir merkezinde yürüyüş yapan terör örgütü yandaşlarının eylemi 2 saat sürdü.

İKİ YÜZLÜ İSVEÇ

Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, şahit olduğu eylemi görüntüleyerek tepki gösterdi. Yüksel, yaptığı açıklamada, İsveç hükümeti Türkiye ile masada pazarlık yaparken, terör örgütü yandaşlarının burada rahat bir şekilde gösteri yapabildiğine işaret ederek, "İsveç hükümeti PKK'yı terör örgütü kabul ettiğini söylüyor, fakat iki yüzlü bir politika uyguluyor." dedi.

Yüksel, İsveçli bir politikacı olarak polis gözetiminde yapılan eylemi kınadığını belirtti.

İsveç uslanmıyor! Yine PKK... İSVEÇ USLANMIYOR! YİNE PKK...

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