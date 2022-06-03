Yunan vekil Velopoulos Erdoğan itirafı! "Amerikalılara mesaj verdiler; Ne yaparsanız yapın Türkiye burada olacak"
Yunan Milletvekili Kiriakos Velopoulos, Başkan Erdoğan'ın başarılı politikası ve Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarını savunmasına övgüler yağdırdı. Türkiye'nin ekonomideki atılımıyla yeni bir Çin olma yolunda ilerlediğini belirten Yunan vekil Velopoulos, Dedeağaç'taki olayları da değerlendirdi. Yunan vekil Velopoulos, "Türkler ne mesaj verdi; “Amerikalılar ne yaparsanız yapın Türkiye burada olacak." şeklinde konuştu.
Yunan Milletvekili Kiriakos Velopoulos, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü dış politikasına övgüler yağdırdı. Türkiye'nin ticaret alanında yeni bir Çin olma yolunda dev adımlar attığını belirten Yunan vekil Velopoulos, Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarını koruduğunu da dile getirdi.
"TÜRKİYE YENİ BİR ÇİN OLUYOR"
Başkan Erdoğan'ın Amerika ve Yunanistan'ın Dedeağaç'taki üslerine boyun eğmediğini dile getiren Yunan Milletvekili Kiriakos Velopoulos, Türkiye'nin ekonomik atılımlarını değerlendirdi.
Kendi hükümetini eleştirerek Başkan Erdoğan'ın başarısını gözler önüne seren Yunan vekil Velopoulos, "Erdoğan yaklaşık 8 yıldır Avrupa'nın yanı başında bir Çin inşa ediyor. Krizleri fırsata çeviriyor. Gıda ve benzeri birçok ürünleri üretim Avrupa'ya ihraç etmek amacıyla bir Çin modeli kuruyor. Öncül sektörü olan sanayiyi düşük maliyetli yaptı, tedarik zinciri açısından Çin'e kıyasla Avrupa'ya yakın olduğu için daha hızlı ihraç ederek ve daha ucuza satıyor. Başkan önemli olan şey ise Türkiye Avrupa'nın yanı başında olduğu için ürünler zamanında hatta kısa sürede ulaşıyor. Bu Türk ürünleri Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gidiyor. Bu nedenle Erdoğan'ın başını sıkıntıya sokabilecek olan biz olmalıyız. Sınırları kısıtlamalı ve Türk ürünlerine vergi koymalıyız. Bunu hemen şimdi yapmalıyız. Erdoğan enerji yeterliliği için hidroelektrik santraller yapıyor, linyit santralleri açıyor, nükleer santraller yapıyor." şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE 2. SIRADA BİZ YALVARIYORUZ"
Türkiye'nin Amerikan LNG'sinde ikinci sırada olduğunu vurgulayarak kendi ülkesinin yalvardığını itiraf eden vekil, "Erdoğan esas olarak da Ege'deki deniz altında ve üstündeki değerleri, Ege ve Akdeniz'de ortak kullanım istiyor. Türkiye'nin süper güç olmasına biz yaptığımı hatalarla resmen izin veriyoruz. Amerikan LNG ithalatında Türkiye 2. sırada, bundan bahsetmiyorsunuz sonra da "Amerika Türkiye düşmanıdır" diyorsunuz. Siz kimi kandırıyorsunuz? Amerikan LNG'sinde ikinci ülke Türkiye. Biz ise LNG ülkesi olmak için yalvarıyoruz. Yunan sondaj gemisinin Ege ve Doğu Akdeniz'de sondaj yapma hakkını elinden alıyoruz. Bunun yanında Erdoğan Türk sondaj gemisini Girit'in güneyine kadar gönderiyor. Hükümetimiz ne yapacak? Batıracak mısınız?" dedi.
"TÜRKLER AMERİKALILARA MESAJ VERDİ, NE YAPARSANIZ YAPIN BURADAYIZ"
Yunanistan'ın ABD'ye peşkeş çektiği üsleri de eleştiren Yunan vekil, Türkiye'nin kimseden çekinmeden bölgesini savunduğunu belirtti.
Dedeağaç'taki durumu değerlendiren Yunan Milletvekili Kiriakos Velopoulos, "Başbakan egemenliğimizin ihlaline hiçbir şekilde izin vermeyeceklerini söylemesi üzerine Türkiye Girit'e 6 deniz miline kadar geleceklerini söylediler. Ne yapacaksınız? Batırabilecek misiniz? Türkiye'ye net bir mesaj olarak Ege'nin her yerinde uçan Türk dronlarını çoktan düşürmeliydiniz. Erdoğan'ın Dedeağaç üzerinde yaptığı olayda hükümetin politikası rastgele değildi. Hükümet Patriot sistemlerini gönderdi ve böylece savunmamız kalmadı. Türkler bunu biliyordu bu yüzden Zürafa adası üzerinden uçarak Dedeağaç'a ulaştılar. Türkler Amerikalılara mesaj gönderdiler ama Amerikalılar uçakları düşürmek için her hangi bir şey yapmadılar. Üssün 2,5 mil üstünden geçtiler." ifadelerine yer verdi.
Türkiye'nin ABD'ye de gözdağı verdiğini belirten Velopoulos, "Onu vurdular mı? Hükümet bu üslerin Amerikalı dostlarıyla çok daha iyi hava savunmasına sahip olacağını söylüyor. Tam bir saçmalık. Türkler ne mesaj verdi; "Amerikalılar ne yaparsanız yapın Türkiye burada olacak. Bölgenin koruyucusu olacak." dedi.
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