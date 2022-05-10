Kraliçe Elizabeth'te 59 yıl sonra bir ilk! İşte parlamento kararı
Sağlık sorunları yaşayan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, epizodik hareketlilik sorunları nedeniyle bir ilke imza atacak. Elizabeth, 59 yıl sonra ilk kez parlamentonun yeni yasama yılı açılışına katılmayacak.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in bugün yapılacak İngiliz parlamentosunun yeni yasama yılının açılışına 59 yıl sonra ilk kez katılamayacağı, en büyük oğlu Galler Prensi Charles'ın Kraliçe adına konuşmasını okuyacağı bildirildi.
Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, "Kraliçe, epizodik hareketlilik sorunları yaşamaya devam ediyor ve doktorlarına danışarak, istemeyerek parlamentonun açılışına katılmamaya karar verdi" denildi.
Böylelikle Kraliçe, 59 yıl sonra ilk kez parlamentonun yeni yasama yılı açılışına katılmayacak.
96 yaşındaki Kraliçe, sağlık sorunları nedeniyle son zamanlarda halka açık bir dizi programını iptal etmek zorunda kalmıştı.
Kraliçe Elizabeth, tahtta bulunduğu süre boyunca, şimdiye kadar sadece 1959 ve 1963'te hamile olduğu dönemlerde iki kez parlamentonun açılışına katılamamıştı.
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