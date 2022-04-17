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Instagram'dan Bella Hadid'e İsrail engeli! Filistin'e destek paylaşımları sansürlendi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.04.2022
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Instagram’dan Bella Hadid’e İsrail engeli! Filistin’e destek paylaşımları sansürlendi

İsrail dünyanın gözü önünde Filistin halkını öldürmeye devam ediyor. Müslümanların kutsal ayı Ramazan'da Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail ordusu, 152 Filistinliyi yaraladı. Ülkesinin yanında olan ünlü model Bella Hadid, sosyal medya hesabından İsrail'e tepki gösterdi. Instagram, İsrail'in saldırılarını kınayan Bella Hadid'e sansür uyguladı. Bella Hadid ve İngiliz sanatçı Lowkey, Instagram'ın saldırısına tepki gösterdi.

Filistinli dünyaca ünlü model Bella Hadid, İsrail askerlerinin Müslümanların mübarek ayı Ramazan'da Mescid-i Aksa ve Filistinlileri hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Instagram, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Bella Hadid'e engel getirdi.

BELLA'DAN PAYLAŞIMLARIMA ENGEL" TEPKİSİ

51 milyon takipçisi olan Hadid, "Filistin hakkında paylaşım yaptığımda hemen gölge yasağı uygulanıyor ve 1 milyon az [takipçi] hikayelerimi ve paylaşımlarımı görüyor" açılamasında bulundu.

Hadid, söz konusu yasağın ardından İsrail güvenlik güçlerinin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya müdahalesini ve Filistinlilerle girdikleri çatışmaları gösteren videolar ve fotoğraflar paylaştı.

Hadid, "Bu bir güç gösterisi ve iğrenç bir şiddet durumu. Özellikle de ramazan ayında. Nasıl yaparlar bunu?" diye tepki gösterdi.

İNGİLİZ SANATÇIDAN BELLA HADID'E DESTEK: "EMİ PALMOR UNUTULMAMALI"

Lowkey adıyla bilinen ünlü müzisyen Kareem Dennis, Twitter hesabından Bella Hadid'in Instagram tarafından uğradığını saldırıyı duyurdu.

Bella Hadid'in Filistin hakkındaki paylaşımlarının Instagram tarafından engellendiğini belirten Lowkey, "Bella Hadid, Instagram'da gölge yasağından şikayet ederken ve Filistin haber sitesi al-Qastal Facebook tarafından kaldırılırken, eski İsrail hükümeti sansürü Emi Palmor'un her iki platformda da içerik moderatörlüğünde olduğu unutulmamalıdır." paylaşımında bulundu.

İSRAİL MESCİD-İ AKSA'YA SALDIRDI

İsrail kuvvetlerinin, Filistin halkına yönelik şiddet eylemleri bitmek bilmiyor. Ramazan ayının başlamasından bu yana Filistinlilere saldırılarını artıran İsrail polisi, son olarak Mescid-i Aksa'ya sabah namazı için gelen Müslümanlara saldırmıştI.

Saldırıda 152 Filistinli yaralanırken, İsrail'e tepki de giderek büyüyor. İsrail'in zulmüne karşı susmayan ve bu şiddeti her fırsatta dünyaya duyuran Filistin asıllı dünyaca ünlü model Bella Hadid de saldırıları kınayan isimlerin başında geliyor.

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